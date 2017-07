La estacionalidad y la precariedad siguen sin disminuir

Los más que evidentes datos positivos que hay respecto a la creación de empleo esconden detrás dos objetivos que todavía no se han cumplido: la estacionalidad y la precariedad. Aunque la Región es de las comunidades que mejor dato aporta respecto a la bajada del paro, la mayoría de contratos siguen siendo de carácter temporal, manteniéndose las cifras en torno al 95% de contratos temporales por el 5% de contratos indefinidos, y no existe un crecimiento considerable en sectores que no sean turismo, servicios o construcción.

Por otra parte, los datos de junio siguen manifestando que, a pesar de que se crea empleo, se siguen destruyendo puestos de trabajo, en concreto 4.033 durante el pasado mes. Por lo tanto Murcia es junto a Andalucía y Rioja, de las únicas Comunidades Autónomas que, en pleno inicio de la temporada estival, registran un retroceso del empleo, influenciado, fundamentalmente por el Sistema Especial Agrario, que pierde 5.300 afiliaciones este mes, debido principalmente al fin de las principales campañas de la primera mitad de año.

El sindicato UGT alerta sobre la estacionalidad del modelo productivo regional, la precariedad del empleo que se genera y el desamparo en el que se encuentran la mitad de los parados que en la Región de Murcia carecen de prestaciones. Desde el sindicato advierten que el descenso del desempleo en junio, aunque positivo, es bastante inferior al experimentado en el mes pasado y que se da, además, en un contexto de destrucción de empleo, como reflejan las cifras de afiliación.

También pone de manifiesto que, pese a ser la Región una gran potencia a nivel turístico, no lo aprovecha en términos productivos como para dar el relevo al sector agrícola cuando éste agota una campaña, del mismo modo que la falta de un tejido industrial y tecnológico, con un peso cualificado en la estructura productiva, impide sostener de forma estable la demanda de empleo.

Ritmos relativos en la creación de empleo por comunidades autónomas CÁMARA DE COMERCIO TINERFEÑA

Piden solución a los problemas estructurales de empleo

El diputado Regional de Podemos Andrés Pedreño, ha señalado que el pasado mes de junio, fue un mes donde “baja el paro a la vez disminuye la afiliación a la Seguridad Social con 5.612 afiliados menos, por lo que ha resaltado que “¿Cómo es posible que descienda la afiliación a la SS si hay menos gente en el paro?” Y ha explicado que esto sucede así porque, se jubilan más de los que consiguen empleo, ya que los jubilados no figuran; no aumenta el paro porque las nuevas personas registradas en el Servicio Público de Empleo (antiguo Inem) 'sin empleo anterior ni trabajo', son pocos o no se registran por el efecto 'disuasión'.

Lo cual significa que “ante la desesperanza, la nueva población activa alarga sus estudios, emigra o no se registra”.

Finalmente, Andrés Pedreño ha explicado que las consecuencias de los datos que nos ofrece hoy el INEM y la Seguridad Sociales nos indican que “las pensiones en la Región están en peligro y además la situación laboral es un indicador del mal estado de la economía; la alarmante tasa de desempleo juvenil indica que muchos no ven claro el panorama y en economía el efecto psicológico es fundamental”.