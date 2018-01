La oposición abandona en bloque la comisión presidida por Roque Ortiz

La oposición al completo ha abandonado este lunes la Comisión de Pleno de Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales presidida por el concejal Roque Ortiz. Los concejales de PSOE, Ciudadanos, Ahora Murcia, Cambiemos Murcia y el concejal no adscrito, Javier Trigueros, han tomado esta decisión "en un ejercicio de coherencia debido a la situación en la que nos encontramos con el edil Ortiz y el alcalde Ballesta en estos momentos".

Según han explicado, "el alcalde puede delegar la presidencia de las comisiones a quien considere. Que sea Roque Ortiz quien siga presidiendo esta comisión, supone una provocación y una demostración de que, a pesar de las graves declaraciones del edil del PP y de las exigencias de dimisión y cese de la oposición, Ballesta sigue protegiendo a Ortiz y haciendo alarde de las prácticas habituales del PP".

La oposición en bloque asegura que "nuestra responsabilidad para con todos los murcianos y las murcianas es defender la transparencia y el buen gobierno, lo que pasa por no sentarnos de nuevo con un concejal que presume de prácticas más que cuestionables".

"Mucha gente que está donde está gracias al PP"

En una distendida reunión entre los responsables del Ayuntamiento de Murcia y los presidentes de juntas municipales y portavoces populares de las pedanías que tuvo lugar la semana pasada en la sede del PP en Murcia, el concejal de Fomento, Roque Ortiz, se expresó en confianza insinuando prácticas irregulares en la concesión de contratos públicos en la Región.

"Que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias, que no se le olvide a la gente a la que le hemos conseguido un trabajo. Todo esto, que no se olvide", se escucha a Ortiz en el audio. El edil también señala que: "Hay mucha gente que está donde está gracias a vosotros y gracias al Partido Popular".