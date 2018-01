"Mucha gente que está donde está gracias al PP": las palabras de un concejal de Murcia por las que piden su dimisión

"Hay mucha gente que está donde está gracias a vosotros y gracias al Partido Popular", dice el concejal de Fomento del Ayutanmiento de Murcia, Roque Ortiz, en el audio publicado por el diario `La Opinión´

"Que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias, que no se le olvide a la gente a la que le hemos conseguido un trabajo. Todo esto, que no se olvide", añade.