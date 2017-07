Félix Álvarez asegura que los afiliados que abandonan Ciudadanos Cantabria "han sido vilmente engañados"

El diputado nacional y portavoz de Ciudadanos Cantabria, Félix Álvarez, ha reaccionado tres días más tarde a las duras acusaciones de un grupo de altos cargos del partido en la comunidad, como el excoordinador regional y diputado Juan Ramón Carrancio o los concejales de Santander, David González y Cora Vielva, que anunciaron el pasado viernes su baja del partido junto a "dos tercios de la militancia" criticando la falta de democracia interna y la deriva política de la formación naranja.

En una entrevista en el programa radiofónico El Faradio, el popular actor y humorista no ha entrado a valorar las duras palabras que estos dirigentes lanzaron directamente contra él. "La afiliación en Cantabria no quiere a Félix Álvarez", afirmó Carrancio en una rueda de prensa en la que acusó al nuevo líder de "intimidar" y "amenazar" a trabajadores del partido si no hacían lo que él quería o de haber tenido una conducta "no muy recomendable" en los últimos meses.

Álvarez ha asegurado durante su intervención que "ni mucho menos se van a ir dos tercios de la militancia", aunque sí ha reconocido que habrá un "número importante" de bajas. "Se va a ir gente que merece mucho la pena y que ha trabajado mucho por este partido. Y se van vilmente engañados por el señor Carrancio y pensando que hacen lo correcto", ha lamentado el portavoz autonómico de Ciudadanos.

En este sentido, ha enmarcado el movimiento de Carrancio, González y Vielva, como caras visibles de este grupo de afiliados díscolos, en el proceso judicial abierto que mantiene a los dos primeros al borde de la imputación.

Así, ha explicado que la supuesta acta errónea que presentaron ante los juzgados, y que ha provocado la acusación de un presunto delito de falsedad documental contra ellos, obligó a Ciudadanos a apartarlos recientemente de sus cargos orgánicos y a recordarlos que debían abandonar sus puestos institucionales si finalmente resultan imputados.

"Yo no estaba cuando ocurrió eso, pero en Madrid hay serias sospechas de que esa acta es falsa", ha insistido el diputado nacional, que ha desvelado que la dirección nacional citó a Carrancio y al entonces secretario de Organización, Jesús Calleja, -también denunciado- para tomar medidas de forma inmediata, algo que ellos, según la versión de Álvarez, "aceptaron en un primer momento".

"Como prevén que van a ser imputados, toman la decisión de abandonar el partido para no entregar su acta", ha subrayado durante la entrevista, en la que también ha señalado que la investigación interna del partido revela que "hay indicios más que de sobra", por lo que "Ciudadanos ha puesto esos datos a disposición judicial".

Además, respecto a las acusaciones de Carrancio y su grupo sobre el giro político que había dado C's en los últimos meses, abandonando la "socialdemocracia" para dirigirse hacia el "liberalismo progresista", y ante la ausencia de primarias y el uso de "las peores costumbres de la vieja política" para otorgar el poder a Félix Álvarez, ha desmentido que nada de eso sea la causa principal de esta crisis interna. "Él votó con alegría el nuevo rumbo del partido", ha sentenciado.