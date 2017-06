Ciudadanos Cantabria estalla con el abandono masivo de "dos tercios de la militancia"

La convulsa situación interna en el seno de Ciudadanos Cantabria ha terminado por estallar este viernes, en una comparecencia pública en la que el diputado autonómico y excoordinador regional, Juan Ramón Carrancio, ha anunciado junto a los dos concejales de la formación naranja en Santander, David González y Cora Vielva, que todos ellos abandonan el partido junto a "dos tercios de la militancia", incluidos los líderes de seis de las nueve agrupaciones locales.

Así lo ha explicado en una polémica rueda de prensa a la que ha tenido que acudir incluso la Policía Nacional, después de que el propio Carrancio, junto a su equipo, haya expulsado de la sala en la que se celebraba el acto a un simpatizante de Ciudadanos que ha ocupado diversos cargos orgánicos y que es cercano a la actual dirección que lidera el humorista Félix Álvarez.

Después de una semana en la que dirección nacional hizo oficial el nuevo organigrama de Ciudadanos en Cantabria, y en la que se filtró una denuncia contra Carrancio y González por un posible delito de falsedad documental por presentar un acta falsa en un proceso judicial -que los acusados achacan a un "montaje político"-, la situación ha derivado en una ruptura total, que convierte a tres de los cargos institucionales del partido en tránsfugas y complica la gobernabilidad tanto al Gobierno de Cantabria como al Ayuntamiento de Santander.

"Estamos en un partido que traiciona a sus principios y a sus votantes, que traiciona a todo el mundo", ha asegurado el excoordinador Juan Ramón Carrancio, que ha ejercido de portavoz de un "nutrido grupo de militantes" y ha a cusado a Albert Rivera de nombrar a Félix Álvarez "con el dedo de dios" y de tener "las peores costumbres de la vieja política".

"La afiliación en Cantabria no quiere a Félix Álvarez", ha afirmado Carrancio, al que ha acusado de haber tenido una conducta "no muy recomendable" desde que entró en Ciudadanos y, de hecho, le ha acusado de "intimidar" y "amenazar" a trabajadores del partido con su puesto si no hacían lo que él quería.

Pese a su marcha, ni Carrancio abandonará su acta de diputado en el Parlamento de Cantabria ni los dos ediles de la capital dejarán la suya en el Ayuntamiento. El parlamentario ha asegurado que "Ciudadanos ya no es el mismo partido" por el que se presentó a las elecciones autonómicas y consiguió su escaño y, por tanto, no va a renunciar. "No voy a devolver el acta a un partido que no es por el que yo me presento", ha afirmado.

Según han señalado, de los cerca de 300 militantes "al corriente de pago" que tiene la formación naranja en Cantabria, se marcharán "dos tercios" y algunas agrupaciones quedarán "vacías".

Carrancio, González y Vielva arropados por cargos y militantes. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Nuevo escenario político

Con la marcha de Carrancio de Ciudadanos, la formación naranja se quedará con un solo diputado en el Parlamento autonómico, Rubén Gómez, al que Carrancio ha definido como la "mano derecha" de Félix Álvarez, y sin representación en el Ayuntamiento de Santander, algo que puede tener consecuencias en la política de la ciudad y en la de la comunidad.

Y es que tanto en el Parlamento como en el Ayuntamiento, el partido naranja ha tenido en esta legislatura un papel relevante, ya que, en el Consistorio santanderino, sus dos concejales facilitaron tras las últimas elecciones municipales la investidura de Íñigo de la Serna (PP) como alcalde de Santander, posteriormente relevado por su número dos, Gema Igual, tras su nombramiento como ministro de Fomento. Además, con sus votos, este partido sustenta en numerosas ocasiones al equipo de Gobierno del PP, actualmente en minoría.

En lo que respecta al Parlamento, Ciudadanos permitió que se aprobara el Presupuesto de Cantabria de 2017 tras llegar a un acuerdo con el Gobierno bipartito PRC-PSOE que preside el regionalista Miguel Ángel Revilla.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]