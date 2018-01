Libres exige la dimisión del delegado del Gobierno por no facilitar datos para identificar a agresores de ultraderecha

Los graves altercados que se produjeron en Santander el pasado 27 de octubre en el exterior del Palacio de Festivales, con motivo del acto político convocado por Podemos y en el que participaba el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, siguen generando reacciones casi tres meses después de unos hechos en los que un grupo de radicales de ultraderecha profirieron insultos, amenazas, intentos de agresión y muestras de violencia contra los asistentes y la prensa que cubría el mitin.

La última respuesta ha llegado desde la Asamblea Cántabra por las Libertades y Contra la Represión (Libres), que ha exigido a través de un comunicado la "dimisión inmediata" del delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz (PP), al que acusan de no facilitar información al juzgado que investigaba la denuncia de una periodista para identificar a los radicales que la agredieron, por lo que ha quedado archivada por "falta de autor conocido" pese a los vídeos e imágenes que recogen los insultos, empujones y golpes que sufrió.

"El delegado del Gobierno conoce perfectamente la modificación que se hizo en 2015 a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a los jueces a archivar los casos si no hay autor conocido y, a pesar de que la Policía Nacional identificó a once personas, no ha facilitado la información al juzgado", explica Darío Serrano, abogado y uno de los portavoces de Libres.

Este colectivo insiste en que Ruiz "mantiene un patrón de vulneración de las libertades y los derechos fundamentales de los cántabros" pero, en el caso de los insultos y agresiones protagonizadas por un grupo de ultraderechistas en Santander, "ha rebasado el límite". Según explican desde esta organización, la Delegación del Gobierno remite normalmente las identificaciones que se producen a los juzgados, pero "no ha sido así en este caso".

Por este motivo, Libres considera que Ruiz debe dimitir de forma inmediata porque esta actitud -"nada democrática y con el agravante de su conocimiento de los cambios en la ley de enjuiciamiento criminal"- se suma a " la aplicación desmesurada de la Ley Mordaza en Cantabria y con una forma de procesar los expedientes que genera indefensión en la ciudadanía, como acaba de ratificar el Defensor del Pueblo en un informe".

A juicio de Libres, el "excesivo celo" que ha mostrado el delegado del Gobierno en los casos de protesta social o en los escraches, con detallados informes e identificaciones masivas, "se convierte en dejación de funciones cuando se trata de agresiones fascistas que, además, estuvieron cargadas de sexismo".

La gestión de Samuel Ruiz al frente de la Delegación del Gobierno en Cantabria, que se prolonga desde que Mariano Rajoy llegó al Gobierno en 2011, está siendo muy cuestionada casi desde el principio de su mandato por los colectivos sociales, que critican tanto la rigidez con la que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a su cargo aplican la Ley de Seguridad Ciudadana, como la falta de explicaciones del alto cargo, que incluso se negó a comparecer en el Parlamento para dar cuentas públicas.