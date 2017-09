Escucho con mucha frecuencia que siendo nuestros jóvenes la generación más preparada de la historia están siendo maltratados. No discutiré el segundo aserto. Las condiciones sociales se estrechan cada día más para aquellos que se incorporan por vez primera al mundo laboral. El propio Banco de España advierte de la proliferación de subcontratos a tiempo parcial que afectan fundamentalmente a las personas jóvenes. El INE pone en evidencia que los salarios han retrocedido en estos años. Así pues, los jóvenes tienen serios problemas para insertarse en la sociedad de forma normalizada a través del trabajo.

Ahora bien, me cabe la duda sobre si las actuales generaciones de jóvenes están mejor preparadas que las anteriores. No tengo la convicción de ello. Muchas veces no hay que dar por ciertos todos los tópicos que se escuchan.

Cierto es que, en instrucción de conocimientos, los jóvenes tienen mayor mochila. La universalización en el acceso al sistema educativo ha ido en aumento. Ello ha permitido adquirir conocimientos técnicos a grandes bolsas de población que en épocas anteriores habrían sido excluidas. Aunque a medida que se universaliza el sistema educativo, surgen nuevos mecanismos de selección tales como universidades privadas, caros masters, estancias en extranjero… Mecanismos que discriminan positivamente a las élites.

Tener conocimientos técnicos no garantiza tener criterio. La inteligencia es la capacidad para entender y ésta no se consigue mediante la instrucción mecánica de las cosas. Digamos que es condición necesaria que no suficiente. Se necesita el desarrollo de la inteligencia relacional, creativa, colaborativa. Una visión holística del entorno.

Algunos datos alertan que las cosas no van bien en esa dirección. Las evaluaciones educativas evidencian un descenso generalizado, en todos los países, de los niveles de comprensión lectora. La comprensión lectora no es informarse de lo que se lee sino ser capaz de interpretar y reflexionar sobre el contenido de lo que se lee.

Muchos psicólogos/as expresan que las generaciones actuales son más inteligentes que las anteriores. Se basan en estudios de Test de Inteligencia. Quizás sin reparar en que las construcciones culturales que configuran los test de inteligencia son totalmente diferentes en uno y otro tiempo.

Por otra parte, el sistema educativo actual está vaciándose de la enseñanza en valores. Walter Benjamín advertía hace mucho tiempo sobre el peligro de una enseñanza volcada en los perfiles profesionales. “La idea de la utilidad, de la profesión, del ganarse la vida es la más profunda de las falsificaciones y la muerte más profunda del futuro del conocimiento”, decía el filósofo.

No tengo posición doctrinal. No sé si las generaciones actuales de jóvenes están más o menos preparadas que las anteriores. Lo que no tengo dudas es que se enfrentan a un mundo más complejo, más cambiante, menos estable. Y también, más precario laboralmente. Para resolver los graves problemas sociales que les acechan necesitan incrementar la estimulación social, la creatividad, la cooperación... No es suficiente con poseer conocimientos que caducan por momentos. Es necesario tener una mentalidad omnicomprensiva. Y también, valores sociales. En este mundo actual hay demasiados listos y pocos honestos.

En definitiva, hay que estar preparados pero también saber en qué hace falta estar preparados. El problema central de nuestra sociedad no es técnico sino social. Por tanto, lo mejor es estar preparados para el advenimiento de una nueva sociedad. Preparados para el cambio y la innovación social, para comprender lo que nos viene.