Comptos dice, sobre la situación financiera del Gobierno foral, que se ve "cierta mejoría" en la mayoría de indicadores

El órgano fiscalizador ha remitido al Parlamento el informe sobre las cuentas generales de Navarra de 2016. Se trata de un informe de obligado cumplimiento que analiza la situación económico-financiera del sector público de la Comunidad foral.

El informe aporta los principales datos sobre las cuentas del Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos; el Parlamento e instituciones de ese ámbito: Cámara de Comptos y Defensor del Pueblo; el Consejo de Navarra, las sociedades públicas y las fundaciones públicas.

Respecto a las cuentas del Gobierno de Navarra, en 2016 los gastos sumaron 3.967 millones de euros, cuya principal partida fue la de transferencias corrientes con 1.428 millones. El personal supuso 1.172 millones y los gastos en bienes corrientes y servicios 581 millones.

La distribución del gasto respecto a departamentos sitúa en primer lugar a Sanidad con el 25 por ciento, seguido de Educación con el 15 por ciento. El Convenio Económico con el Estado se lleva el 14 por ciento del gasto, la deuda el 13 por ciento y los servicios sociales el siete por ciento.

Respecto al Convenio Económico, el informe recuerda la discrepancia entre el Gobierno de Navarra y el del Estado respecto a la aportación de los dos últimos años, al no haberse cerrado el acuerdo para el quinquenio 2015-2019. La memoria de las Cuentas Generales del Gobierno ha previsto que dicha regularización será favorable a Navarra.

La Cámara de Comptos recuerda que el año pasado Navarra abonó al Estado 540 millones como aportación por las transferencias no asumidas, 82 millones menos de lo que le requería el Gobierno de España.

En cuanto a los ingresos, a través de los impuestos indirectos se recaudaron 1.707 millones, los impuestos directos sumaron 1.500 millones y 580 millones los pasivos financieros.

El saldo presupuestario no financiero (diferencia entre ingresos y gastos no financieros) fue negativo en 57 millones, habiendo mejorado respecto a 2015, año en que dicha diferencia fue de 163 millones.

El remanente de tesorería para gastos generales también sigue siendo negativo (-183 millones), aunque también mejora respecto al ejercicio anterior. Los fondos líquidos han pasado de 62 millones en 2015 a 140 millones en 2016.

La deuda financiera de la Administración foral a 31 de diciembre de 2016 sumaba 3.058 millones de los que 2.710 son a largo plazo. Este importe supone un incremento del cinco por ciento respecto a 2015.

El informe señala que la Administración foral, a efectos de la normativa de estabilidad presupuestaria y en términos de contabilidad nacional, cumple con todas las exigencias, mientras que "el año pasado incumplió las reglas de estabilidad presupuestaria".

CIERTA MEJORÍA EN LA MAYORÍA DE LOS INDICADORES

Respecto a la situación financiera del Gobierno de Navarra, la Cámara de Comptos concluye que se observa una "cierta mejoría" en la mayoría de los indicadores. No obstante, todavía no se ha conseguido equilibrar gastos e ingresos corrientes. Ante esta situación, el informe recomienda una revisión sistemática de gastos e ingresos, definiendo las prioridades y objetivos para adaptarse al actual contexto económico.

Analizadas las cuentas, el informe señala que expresan la imagen fiel del patrimonio, la liquidación de sus presupuestos y la situación económico - financiera de la Administración foral a 31 de diciembre de 2016. Se apunta, no obstante, alguna salvedad referida al no cumplimiento íntegro del Plan General de Contabilidad Pública, a la no existencia de inventario y a la falta de información sobre las obligaciones generadas por el montepío de personal.

En cuanto a la legalidad, el informe indica que la actividad económico-financiera de la Administración Foral revisada respeta la normativa vigente.

MÁS DE 5.000 PLAZAS VACANTES

El informe ofrece un análisis de todos los capítulos de gastos e ingresos. Respecto al personal, la Cámara de Comptos llama la atención sobre el alto porcentaje de plazas vacantes. Según ese análisis, de las 22.681 plazas de la Administración foral 5.487 están vacantes, destacando en este sentido el alto grado de temporalidad en Osasunbidea, Educación y Administración Núcleo.

En este sentido, la Cámara de Comptos recomienda adoptar las medidas necesarias para cubrir las vacantes e ir reduciendo la temporalidad.

EMPRESAS PÚBLICAS En cuanto a las empresas públicas, existen 17 con una plantilla total de 1.115 empleados. Su patrimonio neto suma 888 millones y tienen una deuda de 132 millones. El resultado global del ejercicio fue negativo en 21 millones.

El informe pide al Gobierno un análisis sobre la naturaleza de la sociedad Parque de la Naturaleza de Navarra S.A., que a juicio de la Cámara de Comptos reúne las condiciones para ser considerada pública.

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y CONTRATOS CON VIGENCIA FINALIZADA

El informe contiene dos apéndices con información solicitada por dos grupos parlamentarios. Por un lado, la contratación de publicidad institucional y de turismo del Gobierno y sus empresas públicas, estudio realizado a instancias del PSN; y, por otro, los contratos cuya vigencia ha finalizado pero cuyo servicio se sigue realizando y pagando porque de otra forma se consideraría "enriquecimiento injusto" por parte de la Administración. Esta información fue solicitada por UPN y Geroa Bai.

Respecto al gasto en publicidad institucional y turismo, en 2016 sumó 1,6 millones. Se trata de un gasto que ha descendido notablemente en la última década ya que hace diez años superaba los 10 millones. En el informe se propone actualizar la normativa para incluir también los medios digitales.

En cuanto a los contratos cuya vigencia ha finalizado, a 31 de mayo de este año eran 155 con un gasto de 51 millones. El tiempo medio transcurrido desde la finalización del contrato superaba los dos años. Estos contratos pertenecen en su mayoría al Servicio Navarro de Salud. La legislación de esta materia permite continuar con el servicio aunque la vigencia del contrato haya finalizado, con el objeto de garantizar ciertos servicios obligatorios. En este sentido, la Cámara de Comptos recomienda tramitar los contratos con la antelación suficiente para intentar que no se de esa circunstancia.