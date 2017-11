Sólo UPN anuncia que presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Navarra para 2018

Hasta el momento sólo UPN ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Navarra para 2018. El PSN ha señalado que no enmendará la totalidad de las cuentas mientras que el PPN se encuentra todavía estudiando los presupuestos y la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad.

Por otro lado, UPN, PSN y PPN han arremetido este lunes contra la reforma fiscal propuesta por el Gobierno de Navarra que "castiga a las rentas medias y a las familias", mientras que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquerda-Ezkerra han destacado que se trata de un "acuerdo cerrado" entre el cuatripartito que podría estar abierto a modificaciones "pequeñas".

En declaraciones tras la sesión de Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el representante de UPN, Javier Esparza, ha anunciado que su formación presentará una enmienda al proyecto de presupuestos para 2018 porque "no creemos en unos presupuestos que se basan en una fiscalidad que es totalmente negativa para todo el mundo en navarra".

Respecto a la reforma fiscal ha considerado "incomprensible" que el Gobierno de Navarra "se venga a unas modificaciones que lo único que pretenden es recaudar sin escuchar a nadie" y dando "otra vez una vuelta de tuerca a absolutamente todo el mundo". En este sentido, ha acusado al Ejecutivo foral de usar el autogobierno "para dejarnos en la peor posición que hace que Navarra sea menos competitiva".

Esparza ha resaltado que "con estas modificaciones nadie quiere saber nada", en referencia al cuatripartito, y ha señalado que la política fiscal "se tiene que plantear teniendo en cuenta" al resto de comunidades autónomas en las que "se están rebajando los impuestos a los ciudadanos y las empresas".

Por su parte, la portavoz del PSN, María Chivite, ha anunciado que este martes se reunirá el equipo económico del partido para hacer una valoración sobre la reforma fiscal que "en su conjunto no nos gusta" porque "es una oportunidad perdida para rectificar ese castigo a las rentas medias y sobre todo a las familias".

La socialista ha destacado que "Navarra no es una isla y estamos perdiendo competitividad fiscal en cuanto a la colocación de las empresas en nuestra comunidad". Igualmente ha afirmado que "es una ley que no contenta a nadie ni siquiera al cuatripartito" y ha dudado del "margen de maniobra" para modificar esta ley. Chivite ha señalado que "nos hubiera gustado que el Gobierno de Navarra hubiera hecho distintas leyes y no un mismo texto legal porque a lo mejor podemos estar de acuerdo con algunas iniciativas".

En cuanto a los presupuestos, el PSN no va a presentar una enmienda a la totalidad "porque había algunas cosas que avanzaban en la línea de lo que defendíamos" pero ha remarcado que "si no compartimos la mitad de los presupuestos difícilmente podremos votar a favor".

La representante del PPN, Ana Beltrán, ha censurado el "efecto cosmético que pretenden hacer con las familias" en la propuesta de reforma fiscal y ha anunciado que preguntará en el pleno de este jueves a la presidenta Barkos "por qué se empeña en condenar a los navarros a que sean los que tengan los impuesto más alto". "No se merecen estar condenados los que ahorran, las empresas, los que quieren comprar vivienda", ha criticado.

Beltrán ha explicado que su grupo está todavía analizando el proyecto de Presupuestos para 2018 que "no nos parecen los adecuados", y la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad.

LA REFORMA FISCAL, "UN ACUERDO CERRADO" PARA EL CUATRIPARTITO"

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha reconocido que le hubiera gustado una reforma fiscal "más prudente" y ha destacado que "no hay un acuerdo definitivo" y que "seguiremos intentando algunos cambios" acordados con el resto de grupos del cuatripartito. De todas maneras, ha destacado que se trata de una reforma fiscal "prudente" y "mínima" que "como mucho va a recaudar 28 millones más en dos años".

Preguntado sobre la posibilidad de acordar enmiendas con formaciones de la oposición, Martínez ha asegurado que su formación "siempre hemos estado abiertos a acuerdos" pero no con "proposiciones desorbitadas" sino "razonables".

El representante de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha considerado la reforma fiscal del Gobierno de Navarra "un acuerdo en lo fundamental cerrado" por el cuatripartito y ha manifestado que de presentarse modificaciones "las estudiaremos".

En cuanto a los presupuestos del año que viene ha considerado que "hay cuestiones que son insuficientes" de manera que en su tramitación "trataremos de mejorar en aspectos concretos" a través de enmiendas conjuntas con el resto del cuatripartito. Araiz ha afirmado que "hay margen para modificar" las cuentas si bien ha precisado que no apoyará "una modificación global o una enmienda a la totalidad".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, se ha limitado ha indicar que la propuesta de reforma fiscal "en lo fundamental es un pacto cerrado" en el que "puede haber algún tipo de modificación pequeña".

Finalmente, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha considerado que la nueva reforma fiscal propuesta por el Gobierno de Navarra "es un paso más en el camino hacia la progresividad y esa fiscalidad más justa" y ha destacado los gravámenes a los beneficios empresariales, a las rentas del capital y los grandes patrimonios que "van a contribuir a una recaudación mayor". Ha explicado que esta reforma es un acuerdo "que vamos a respetar" del cuatripartito en el que "todos hemos dejado pelos en la gatera"

Respecto a los presupuestos de 2018, ha indicado que durante la tramitación su coalición trabajará por que se "mejores" sobre todo "en refuerzo de los servicios públicos" y ha esperado que "se pueda aumentar el techo de gasto con la firma del convenio económico si se produce" o si "se modifica la capacidad de endeudamiento de las comunidades autónomas". Ha reconocido que hay elementos en el proyecto "con los que tenemos algunas dudas y no renunciamos a presentar alguna enmienda" siempre y cuando cuente con el acuerdo de las otras tres fuerzas del cuatripartito.