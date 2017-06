La APCE aprueba la reforma de su reglamento para poder destituir a Agramunt

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) aprobó hoy una resolución que reforma su reglamento para poder iniciar un proceso de destitución contra su presidente y vicepresidentes y que podría afectar esta semana a su máximo responsable, el senador valenciano Pedro Agramunt.

La resolución salió adelante con 154 votos a favor, 30 en contra y 13 abstenciones.

Agramunt, ausente de la sala, sólo fue defendido por tres oradores de los 25 que tomaron la palabra: un conservador azerbaiyano y dos miembros de su grupo político, el Partido Popular Europeo (PPE), que ayer le retiró su confianza tras una ajustada votación.

La polémica en torno a Agramunt tiene su origen en el viaje que hizo a Siria en marzo con parlamentarios rusos y de la APCE, donde se entrevistó con el mandatario sirio, Bachar al Asad, y del que no informó a la Cámara.

La reforma aprobada permite que la APCE pueda poner fin a las funciones de su presidente "si no goza de la confianza de la Asamblea", ya sea por no cumplir las condiciones necesarias o por cometer una falta grave referente al código de conducta.

Los cambios posibilitan la presentación de una propuesta de destitución, la opinión de la Comisión de Reglamento y la votación en pleno en un plazo de 48 horas, por lo que el próximo jueves podría votarse la hipotética destitución de Agramunt.

Esta se efectuaría por voto electrónico, que permite saber el sentido del sufragio de cada legislador, y no por votación secreta.

El moldavo Valeriu Ghiletchi criticó hoy que "se cambien las reglas a mitad del partido", mientras que el ucraniano Oleh Liashko dijo que Agramunt es "rehén de las autoridades rusas", por haber viajado a Siria y haberse entrevistado con Al Asad.

Entre los parlamentarios que intervinieron, cinco de su grupo político le pidieron la dimisión. Uno de ellos intentó sin éxito que en la votación para la destitución de un alto cargo de la APCE sea suficiente la mayoría simple y no los dos tercios de los votos.

Según la ponente del informe "El reconocimiento y aplicación del principio de responsabilidad en la Asamblea parlamentaria", Liliane Maury Pasquier, este procedimiento de responsabilidad institucional y no penal "no tiene carácter retroactivo".

Por eso, el asunto más polémico tratado hoy sobre el nuevo reglamento fue si respeta o no el principio de retroactividad. Mientras unos aseguraron que no lo respeta porque se aplica a actos del pasado, otros expresaron sus dudas y el resto defendió que no hay retroactividad y que sólo modifica la normativa para mejorarla.