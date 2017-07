Ábalos niega que gane o pierda en las primarias valencianas porque no concurre

El secretario de Organización del PSOE, el valenciano José Luis Ábalos, ha declarado hoy, en referencia a las primarias en la Comunitat Valenciana, que "los compañeros que se presentan" buscan "lo mejor" para el Partido Socialista y ha negado que él gane o pierda algo en el proceso porque no concurre.

"No me presento a nada, soy secretario de Organización, ya es suficiente responsabilidad y espero que no me inviten a meterme en nada". En estos términos se ha expresado el dirigente socialista, responsable del PSPV en la provincia de Valencia.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del partido, ha remarcado que tanto el actual presidente de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, como el alcalde de Burjassot, Rafa García, "están intentando hacer lo mejor" para la organización.

Ambos presentaron ayer los avales necesarios para pasar a la siguiente fase del proceso de primarias y aspirar a la Secretaría General, si bien Puig logró prácticamente el doble de acreditaciones.

Para Ábalos, hay que ver el proceso con "naturalidad", y por tanto, ha negado "problemas" con cualquiera de los dos candidatos.

Así que no se siente "ni triunfador ni derrotado", pues si en cada una de las primarias que se van a celebrar en las federaciones socialistas, debe estar pendiente de si gana o pierde él, tendría "un sufrimiento excesivo".

Las primarias del PSPV han generado controversia en las filas socialistas a raíz del congreso del partido, del que salió Pedro Sánchez como secretario general por segunda vez.

La nueva dirección dijo desde el primer momento que no pondría cortapisas a tales procesos, y como en Comunitat Valenciana el alcalde de Busjassot, supuestamente afín al sector valenciano que apoya a Sánchez, avanzó que se postularía, Puig manifestó su malestar ante los medios.

En la clausura del congreso socialista, de hecho, pidió a la dirección que explicaran por qué tanteaban con la posibilidad de "debilitar" a quien es ahora mismo el presidente de una comunidad que ha gobernado el PP durante más de diez años.

Ábalos, en la conferencia de prensa, ha criticado que se insinúe con que la dirección de Ferraz respalda al regidor de Burjassot.

Porque su posición, y la de la cúpula de Sánchez, consiste en favorecer las primarias, que es algo que además recogen los estatutos del partido.

Ello se hace "no buscando candidatos", sino "tratando de que nadie tenga cortapisas", ha advertido.