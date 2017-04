Aguirre recuerda que Lapuerta le advirtió ante Rajoy sobre el 'pelotazo' inmobiliario en dos pueblos madrileños

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha recordado este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional que enjuicia la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta le advirtió en presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que dos municipios madrileños, Arganda del Rey y Majadahonda, tenían la intención de sacar a concurso público parcelas a un precio superior al de mercado.

Aguirre, que ha comparecido como testigo en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), ha insistido en que ella destapó la trama Gürtel "sin saberlo" cuando Lapuerta la citó en su despacho para advertirle sobre las irregularidades que se estaban cometiendo en Majadahonda y Arganda del Rey por sus intenciones de sacar a concurso público una parcela con un precio fijo que no constase en los pliegos de adjudicación.

Ha recordado lo que ya dijo en la instrucción del caso y ha destacado que en este encuentro estuvo presente también el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mientras que cree que el entonces gerente 'popular' Luis Bárcenas no asistió a la reunión, tal y como se ha mencionado a lo largo de este juicio.

El jefe del Ejecutivo ha sido citado también como testigo --aunque aún no se conoce ni la fecha ni como se producirá--, después de que el tribunal presidido por el magistrado Ángel Hurtado aceptase por "mayoría" esta testifical solicitada en tres ocasiones por la acusación popular Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha considerado "normal" que tanto Rajoy como Lapuerta le consultaran a ella, en calidad de líder del PP madrileño, los detalles sobre el pliego de condiciones de contrataciones en ayuntamientos madrileños, descartando que se tratase de cuestiones técnicas, sino más bien políticas. En este punto, Aguirre ha insistido en que ella "destapó la Gürtel, sin saberlo" cuando se encontró con que casi todos los concejales de Majadahonda estaban en contra de adjudicar una parcela pública por el precio de 90 millones de euros.

PRECIO "MUY LEJOS" AL DE MERCADO

Aguirre ha precisado que en este momento, en el que "había subido mucho el precio de la vivienda", la ley "había cambiado" y permitía que se estableciese una cantidad fija. "Que a nosotros no nos gustara el precio tasado o fijo en un concurso no quiere decir que no fuera legal, era legal" ha indicado, al tiempo que ha añadido que, a su consideración, debían haber criterios "objetivos".

Tras este encuentro en el despacho de Lapuerta, la ex líder de los 'populares' madrileños se puso en contacto con las alcaldías de ambos municipios y se percató de que en Arganda del Rey ya se había adjudicado la parcela. No obstante, se encontró con que en el municipio majariego, 12 de los 15 concejales se habían opuesto a la intención de Ortega de adjudicar el terreno por un precio que estaba "muy lejos al precio de mercado".

"Era perfectamente legal sacar a precio fijo, creo que eran 90 millones de euros aunque un año después se pagaron 150 millones", ha dicho en relación a este tema. "La diferencia entre el precio de Ortega y el precio ponderando fue de nada menos que 60 millones de euros, y de ahí que yo dijera que destapé la trama Gürtel sin saber que lo hacía", ha dicho Aguirre y recordado que esto mismo lo contó en un capítulo de su libro 'Yo no me callo'.

Asimismo, ha enfatizado que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comenzó a investigar este caso tras recibir las grabaciones de los exconcejales José Luis Peñas y Juan José Moreno que hicieron con intención de "chantajear a Correa" y que Ortega presentó su dimisión una vez que Aguirre le comunicase que había perdido la confianza de sus concejales, pese a su deseo de adjudicar esa parcela.

NO CONOCÍA A CORREA

Por otro lado, a preguntas de la fiscal Concepción Nicolás ha corroborado lo que ya dijo durante la instrucción del caso Gürtel y ha insistido en que no conoció al líder de la trama. "No sabía quién era Correa, ni mucho menos sus empresas. Jamás he hablado con él, ni le conocía", ha enfatizado.

Es más, ha destacado que ella no tenía "ninguna competencia" en la contratación y que, por tanto, no sabía qué sociedades eran las elegidas para organizar los eventos a los que ella asistía. "Sólo recuerdo a las personas del teleprompter, porque siempre eran las mismas", ha afirmado.

En este sentido, la fiscal le ha preguntado por el acto homenaje por el atentado del 11 de marzo de 2004 --el primero que organizó las empresas vinculadas a la trama Gürtel-- y sobre si recuerda qué empresa se encargó de su organización. "No sé la organización, esos días estaba abrumada", ha precisado.

Aún así, ha explicado que recuerda que fue "el acto más importante" que ha celebrado a lo largo de los nueve años de Presidencia. "Acababa de llegar en diciembre de 2003 y el atentado fue en marzo de 2004 y pensamos que teníamos que hacer un homenaje a los servicios públicos que habían participado de manera ejemplar, a nuestro juicio", ha agregado.