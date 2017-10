Garzón aboga por la república federal como solución para Catalunya en una carta al resto de partidos

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, enviará este martes una carta a los líderes de los demás partidos en la que ofrece su solución para el conflicto territorial abierto entre Catalunya y el Estado: un proceso constituyente que derive en una república federal. Una apuesta histórica de IU que fue ratificada este mismo mes de septiembre por la Coordinadora Federal y que Garzón hace ahora extensiva a todos los partidos que se quieran sumar.

En la misiva, que ha adelantado la cadena Ser y a la que ha tenido acceso eldiario.es, Garzón apela a la "audacia" para construir "una República Federal en la que podamos desplegar nuestras vidas de forma conjunta". El líder de IU plantea así una vía alternativa a las que defienden el Govern de Carles Puigdemont y el Ejecutivo de Mariano Rajoy: "Hoy queda claro que no es sostenible ni declarar la independencia de forma unilateral ni seguir ignorando el conflicto en Catalunya".

Garzón recuerda que IU ha firmado la Declaración de Zaragoza, cuyos integrantes se reunirán en el Congreso este mismo miércoles. Pero cree que la apuesta de los cargos y partidos firmantes por "un proceso de diálogo y negociación" es "sólo el principio de la solución". Ya entonces IU llevó su propuesta de una república federal como solución al conflicto territorial.

"El pueblo catalán tiene derecho a decidir su futuro", apunta Garzón, quien apela a la "responsabilidad" de los "representantes públicos" para "construir los cauces políticos adecuados" que den esa solución. "Trabajamos para que ese futuro sea en común con el resto de pueblos de España", añade. Y concluye: "Pero para que esto sea así es necesario que exista un proyecto de país que cubra las necesidades más urgentes de las clases populares, resuelva las aspiraciones de los diferentes pueblos y en el que, en suma, quepamos todos y todas".

En declaraciones a los medios antes de un acto con representantes del partido alemán Die Linke, Garzón ha señalado que "es imposible pretender que Catalunya se quede en un proyecto común si se recibe a porrazos a quienes reclaman un derecho como es decidir su futuro".

Garzón ha considerado que las posiciones de Rajoy y de puigdemont son "insostenibles". "No hay fundamento para la declaración de independencia, no hay garantías ni base social para eso", ha señalado. Y ha añadido: "Pero también lo es la posición de Rajoy de no reconocer la profundidad de un problema político de esta naturaleza" .