Albiol ve al PP "preparado" ante una hipotética independencia unilateral

En una rueda de prensa, ha asegurado que no le "sorprendería" que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocara un pleno con 48 horas de antelación para aprobar una DUI.

"No se va a materializar porque las instituciones de derecho no lo van a permitir y el PP aportará su granito de arena para que esto no ocurra y para que acabe la actitud irresponsable del Govern", ha avisado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)