Albiol (PP) acusa a padres de utilizar a sus hijos "como escudos" por intereses políticos

En declaraciones a los medios, Albiol ha considerado que este es "el mejor ejemplo de que una parte de la sociedad catalana está fanatizada", ya que, a su juicio, no hay ninguna razón que justifique la utilización de los menores en defensa de intereses políticos.

"Esto pone encima de la mesa que el radicalismo que en su momento encendió el Govern ha llegado a parte de la sociedad", ha afirmado, y ha llamado a la responsabilidad de los padres para que no involucren a sus hijos en una actividad que ha subrayado que es ilegal.

"Un padre responsable no debería llevar a su hijo a una actividad que no es legal, que no forma parte de las normas de convivencia y que hay un juez que la ha prohibido", ha insistido.

El líder del PP catalán ha alertado de que los cuerpos de seguridad deberán hacer su trabajo "de forma proporcional".

CRÍTICA A TRAPERO

Asimismo, Albiol ha criticado la actitud del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero: "Tengo la intuición de que quiere poner a los Mossos de perfil en la situación del próximo domingo".

Ha recordado que la policía catalana tiene la obligación de cumplir con la ley y con lo que dictan las resoluciones de los jueces, y ha confiado en que Trapero "prime su estado de policía por encima del de político".