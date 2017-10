La oposición en la Asamblea de Madrid critica que el Canal esté pagando los abogados a investigados en el caso Lezo

En cambio, el resto de comparecientes, entre los que se encontraba el exdirector gerente del Canal Adrián Martín y su exdirectora financiera, María Fernanda Richmond, no han querido hablar de esta cuestión porque se hayan acogido a su derecho a no declarar.

Por su parte, el cuarto compareciente, el exconsejero de Canal Extensia José Javier Soler Gallego ha centrado su declaración en negar que durante su mandato se compraran empresas en Iberoamérica y en el famoso viaje a Cartagena de Indias.

Tras la sesión, el portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, ha mostrado su "pena" por la falta de explicaciones de los dos exdirectivos "porque estas personas podían haber explicado perfectamente lo que ha pasado en el Canal en los últimos años".

"Nos sigue sorprendiendo que en el caso de Martín y Richmond todavía no sabemos si la defensa la está pagando la Comunidad y el Canal, y si la misma fianza la está pagando la Comunidad. Hubiese sido un gesto importante si nos hubieran explicado si todos los madrileños están pagando las fecharías que se han hecho en el Canal", ha dicho.

Por otro lado, sobre las declaraciones de Soler Gallego en las que decía que sólo había toallas, gorras, agua y crema dentro de las bolsas de plástico fotografiadas en su viaje colombiano junto al expresidente regional, Ignacio González, Zafra ha señalado que "jamás sabremos lo que había". "Unos dicen que toallas y otros que dinero, pero jamás lo sabremos", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil ha criticado que no hayan dado explicaciones esta mañana unas personas a las que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, "les está pagando el sueldo y el abogado, y han venido a obstruir la labor de investigación cuando están acusado de haber hecho daño a los fondos públicos de la Comunidad". "Esto es lo más escandaloso de hoy. Cada vez nos parece que hay más gente implicada en estos casos que los que están a día de hoy imputados", ha apostillado.

Respecto al contenido de las bolsas del viaje a Colombia, Ongil ha indicado que Soler ha querido desviar la atención diciendo que eran unas toallas y crema para acudir a una excursión en yate. "Nosotros le preguntamos por la casas donde iban esas bolsas, que todo parece indicar que era una casa controlada por un narco que se dedicaba a hacer cosas relacionadas con el blanqueo de dinero. Pero no deja de ser escandaloso que en un viaje pagado con fondos públicos se dediquen a dar viajes en yates", ha aseverado.

Por su parte, el parlamentario socialista Juan Lobato ha resaltado de la sesión de la comisión de investigación de este viernes que mientras ahora no han querido declarar Richmond y Martín, hace un año y medio, antes de estar imputados, sí lo hicieron, al igual que el consejero de Presidencia y actual presidente del Canal, Ángel Garrido, "que decía que el Canal iba estupendamente, que las inversiones en América Latina eran muy potentes y venían muy bien a la Comunidad".

"La oposición empezamos a denunciar claramente que había problemas con la compra de Emissao y se ha confirmado. Y sólo después de esas denuncias el Gobierno tomó la decisión de dejar en la Justicia el caso Canal, que sufrió un grave quebranto patrimonial que han sufrido todos los madrileños por actuaciones como las que han hecho Richmond y Martín bajo gobierno del PP", ha añadido.

Lobato también ha calificado de "exótico y sorprendente" lo declarado por el exconsejero de Canal Extensia sobre el contenido de las bolsas del viaje a Cartagena de Indias. A continuación ha tachado de "vergonzoso" que el Ejecutivo autonómico a través del Canal puede estar pagando los abogados a imputados en la trama Lezo. "Los responsables del Gobierno y del Canal deberían comprobarlo y tomar decisiones", ha solicitado.

PP: "UNA AUTÉNTICA PÉRDIDA DE TIEMPO"

Sobre este asunto, el portavoz del PP en la comisión, Alfonso Serrano, ha manifestado que desconoce que esto sea así pero ha asegurado que "de la Comunidad no hay nadie percibiendo sueldo o indemnización si no tiene derecho a ello". "Este Gobierno no es sospechoso de pagar para tapar nada, ni muchísimo menos. Fue este Gobierno el que denunció parte de esta trama y siempre está poniendo en conocimiento y colaborando con la Justicia en todo aquello que se le requiere", ha apuntado.

Serrano considera que la sesión de hoy ha sido "una pérdida de tiempo para los parlamentarios y periodistas" porque ya se sabía que los cuatro comparecientes de hoy están imputados e inmersos en procesos judiciales y que podían acogerse a su derecho de no declarar. "No podemos sacar hoy más que las propias conclusiones preestablecidas de los grupos. Deberíamos abordar esta cuestión. Estamos haciendo perder el tiempo convocando sesiones y que venga gente para que cada grupo suelte un declaraciones en forma acusaciones veladas, que no deberían hacerse, cuando no juicios de valor incendiarios, que no debería ser objeto de estas comisiones", se ha quejado.

"Esas personas donde tienen que rendir cuentas, cuando no han sido responsables políticos, es ante la Justicia. Y los grupos, como así nos lo han dicho los servicios jurídicos de la Cámara, nos deberíamos abstraer de hacer cualquier tipo de juicios de valor y respetar ese derecho y no utilizarlo para soltar acusaciones y aprovechar este silencio constitucional para emitir juicios contra una persona que donde tienen la obligación que declarar es en la Justicia. Hagamos esta comisión es útil y productiva", ha solicitado.

Sobre el contenido de las bolsas del viaje a Colombia, el parlamentario autonómico ha recordado que tanto en prensa como en autos judiciales ya se había dicho que contenían unas toallas para una excursión. "Soler no ha dicho nada novedoso, más allá de lo de las gorras. Tampoco ha aportado nada que no se supiera. Todo lo que he oído he tenido la oportunidad de leerlo ya en los medios de comunicación y en los autos. No se ha aportado, por desgracia, nada nuevo", ha rematado.