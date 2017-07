Barragán (CC) niega que dirigentes del PSOE se hayan reunido con Clavijo para reeditar el pacto

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios a raíz de que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, haya asegurado que en fechas recientes se han producido reuniones entre algunos relevantes miembros de CC con destacados integrantes del PSOE.

Según el secretario general, la afirmación de Lavandera es "un problema más de ajuste de cuentas y de una campaña electoral interna que ellos mismos la están juzgando como la están juzgando". "Nosotros no tenemos nada que ver con esa campaña", dijo.

Barragán reconoció que las relaciones con el PSOE en estos momentos son "cordiales e institucionales" y aclaró que las únicas conversaciones que han tenido han sido con integrantes del Grupo Parlamentario Socialista para hablar de los asuntos de Canarias y no de una reedición del pacto de gobernabilidad: "En esa intencionalidad que se le ha dado no hay absolutamente nada que decir porque no existen".

Preguntado por la posibilidad de volver a gobernar con el Partido Socialista si no se logra un acuerdo con el PP, José Miguel Barragán recordó que cuando se rompió el pacto con el PSOE la única opción del Ejecutivo canario fue buscar mayor estabilidad, de ahí que se esté intentando llegar a un acuerdo con los populares: "Hasta que esas conservaciones no terminen, decir que tengo abiertas todas las puertas me parece presuntuoso por mi parte. Ahora estamos en conversaciones con el PP y esperamos que se cierren".

Después de que la semana pasada se decidiese aplazar la reunión de la comisión negociadora de Coalición Canaria y Partido Popular al no haber encontrado una posición común sobre el alcance de la reforma fiscal propuesta por el PP, lo más probable es que el próximo encuentro se produzca este viernes en Santa Cruz de Tenerife.

"El viernes es una de las fechas que estamos barajando. Me pondré en contacto hoy con Australia Navarro e intentaremos fijar una fecha, ya sea el viernes o un día de la próxima semana. Lo comunicaremos a lo largo del día de hoy o mañana por la mañana", indicó Barragán.

Sobre la propuesta de reforma fiscal, dijo que su partido ya ha elaborado un texto de aproximación que se discutirá en la próxima reunión. "Hemos avanzado y por lo menos tenemos una contrapropuesta que esperamos nos permita acercarnos a una nueva redacción", concluyó.