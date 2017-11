Berlín reclama "avances" contra los paraísos fiscales también a escala de la UE

El Gobierno alemán reclamó hoy "avances", tanto a escala de la Unión Europea (UE) como global, en la lucha contra los paraísos fiscales y a raíz de las nuevas revelaciones difundidas por medios internacionales sobre los llamados "Papeles Paraíso".

"Es preciso articular medidas más estrictas para regular esos sectores", apuntó el portavoz del Gobierno, Steffen Seibert, para llamar a continuación a "todos lo actores implicados" a reforzar los mecanismos existentes para evitar esos casos.

La fuente gubernamental recordó que, en los últimos años y especialmente tras la difusión de los "Papeles de Panamá", se activaron ya nuevos mecanismos, a escala nacional, europea y global, para combatir los abusos, pero apuntó a que es preciso actuar "más intensamente" para lograr erradicarlos.

Seibert aludió a un paquete de medidas aprobado por el Gobierno alemán, a escala nacional, así como a las 15 "recomendaciones" elaboradas entre los socios europeos para atajar esas prácticas, para insistir en la necesidad de "seguir adelante" en ese proceso.

Desde el ministerio de Finanzas, su portavoz admitió que son "precisos más instrumentos" para atajar "de forma vinculante" este problema también dentro de la UE y para combatir la evasión fiscal conjuntamente dentro del territorio comunitario.

Seibert declinó hacer valoraciones sobre los casos concretos incluidos en esas filtraciones, especialmente en lo relativo a Alemania, y recordó que tales revelaciones habían surgido en las últimas 24 horas, por lo que conviene "analizarlas en profundidad" para evitar juicios prematuros.

El portavoz gubernamental elogió explícitamente la labor de los medios de comunicación que han sacado a la luz esas filtraciones.

Su colega de Finanzas, por su parte, expresó el deseo de que se ponga a disposición de las autoridades competentes todo ese material para poder "actuar en consecuencia" frente a esos casos.

La filtración de documentos, similar a la de los denominados "Papeles de Panamá" de 2016, ha sido divulgada por un centenar de medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos el diario estadounidense "The New York Times", el británico "The Guardian", el argentino "La Nación", el francés "Le Monde" y el alemán "Süddeustche Zeitung".