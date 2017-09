Borrell avisa que el Estado puede perder "la batalla de la opinión europea"

El exministro del PSOE Josep Borrell ha advertido hoy al Ejecutivo central de que puede "perder la batalla de la opinión europea", aunque no de los gobiernos, debido a su "pasividad" para rebatir los argumentos del independentismo catalán.

En un almuerzo en el Círculo Ecuestre de Barcelona titulado "Los cuentos y las cuentas de la independencia", Borrell ha afirmado que el Gobierno está perdiendo "la batalla de la comunicación" y sus efectos, ya presentes en Cataluña donde, a su juicio, una parte piensa que formar parte de España "es un lastre", pueden alcanzar a los medios europeos.

"Mucho me temo que ya no tienen margen para reaccionar", ha señalado el expresidente del Parlamento Europeo, en referencia a qué podría hacer el Gobierno español para evitar que esto suceda.

Borrell ha calificado la carta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; han enviado al Rey y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que reclaman negociar un referéndum, de "montón de mistificaciones y falsificaciones argumentales".

El ex secretario general del PSOE ha acusado a Junqueras de actuar con un "cinismo político" que le produce "hastío" y ha afirmado no sentirse "respetado por los independentistas", por lo que él comienza a tener "la tentación" de no respetarles tampoco.

Borrell ha pedido al vicepresidente del Govern que "no trate de defender sus emociones con falsas razones" y ha lamentado que los independentistas estén "atrincherados en la sinrazón".

Al señalarle el moderador del coloquio, el presidente de KDF y vocal de la Junta de Gobierno del Círculo Ecuestre, Albert Peters, que el actual conseller de Economía podría ser el próximo presidente de la Generalitat, Borrell ha señalado que ocupar dicha posición "no es condición indispensable para la honestidad intelectual".

El exministro de Obras Públicas ha asegurado que "el camino a la independencia pasa hoy por una república popular, al estilo bolivariano", dirigido por fuerzas políticas que "queman la bandera europea", en referencia implícita a la CUP.

El exdirigente socialista ha reiterado que Cataluña no es India, Lituania ni Kosovo, por lo que "no puede acogerse al derecho a la autodeterminación".

Borrell ha calificado de "dramático" el "engaño" y la "intoxicación intelectual" que según él sufren los catalanes, ha definido de la misma forma la "pasividad" del Ejecutivo central en este asunto, y ha considerado la actual situación como el "final de la crónica de una secesión anunciada".

El exministro ha recordado sin embargo que "en Québec han tardado 20 años" en solucionar el reto independentista, por lo que en Cataluña podría pasar lo mismo, aunque ha aseverado que dialogar con Junqueras y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, "es imposible".

Al almuerzo han asistido el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu y representantes diplomáticos de Alemania, Austria y Suiza.