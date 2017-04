Carmena llama a "entender" las causas del terrorismo suicida y "no disculpar" sino "condenar constantemente"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmema, ha llamado a "entender" las causas del terrorismo suicida y "no disculpar" sino "condenar constantemente", ha apuntado este jueves en la mesa de debate en torno al terrorismo internacional en el Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, que ha compartido con los alcaldes de Bruselas, Estambul, Trípoli, Toulusse, Canadá y Berlín.

Carmena ha comenzado su exposición destacando que lo más singular del perfil de estos terroristas es su "enorme desprecio por la vida". "Nosotros hemos vivido un terrorismo importante en el norte de España pero nada comparable con los que hemos vivido en los últimos años con el terrorismo yihadista", ha apuntado.

La gran diferencia es que se trata de un "terrorismo suicida", en el que "el fanatismo, el odio, sus valores son más importantes que la propia vida", lo que hace que no puedan ser encuadrados en los recursos empleados por los sistemas penales para "amedrentar legítimamente a los criminales", con el "miedo a la prisión" a la cabeza de dichos recursos, que "siempre han tenido en cuenta que eran personas que valoraban su vida".

Carmena ha puesto como ejemplo el caso de los 'niños bomba', un ejemplo extremo de "ese tipo de terrorismo que rompe las barreras tradicionales que los sistemas legales habían puesto". Eso le ha llevado a parafrasear a la regidora de París, Anne Hidalgo, que ha tenido que volver a París antes de lo previsto.

"Hay que intentar entender, no disculpar. Hay que condenar constantemente, con mucho convencimiento, porque no hay nada más horrible que un ser humano que quita la vida a otro. Hay que entender tanto sectarismo y odio que lleva a que alguien le quite la vida a otro", ha argumentado.