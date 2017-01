Carolina Bescansa sube la apuesta para una negociación entre Iglesias y Errejón

La secretaria de Análisis de Podemos, Carolina Bescansa, y el de Economía, Nacho Álvarez, suben su apuesta por un entendimiento entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón para la II Asamblea Ciudadana de Podemos. El calendario corre y, con él, las opciones de un acuerdo entre los principales proyectos. El colectivo Mayo 2011-Pensando Vistalegre, que lanzaron Bescansa y Álvarez la semana pasada, será este miércoles una realidad y se presentará en sociedad como una herramienta "que permita llegar a acuerdos sólidos y duraderos" tras el congreso del partido.

El colectivo no tiene intención de constituirse como proyecto o candidatura independiente. No se trata de presentar documentos alternativos a los que se hicieron públicos la semana pasada por parte de Iglesias, Errejón y Anticapitalistas. La idea, según relatan a eldiario.es, es propiciar un ámbito de encuentro principalmente entre las opciones que defienden el secretario general y el secretario político de Podemos.

Bescansa y Álvarez presentarán este miércoles una serie de herramientas participativas para que la gente pueda aportar ideas que sean incorporadas en los diferentes documentos provisionales que se están elaborando de cara a Vistalegre 2, según explican en la convocatoria remitida a los medios.

El objetivo es "incidir más aún en la idea de la unidad". Una idea que´ambos pusieron en circulación la semana pasada en un artículo en el que aseguraban que España "vive una segunda transición –una suerte de tiempo histórico acelerado– cuyo final no está escrito", sino que lo "resolverá la gente porque la desató la gente cuando el 15 de mayo de 2011 se sentó en las plazas y decidió no irse". Bescansa y Álvarez advertían: "Sería por ello una profunda irresponsabilidad, en un momento como este, no estar a la altura de sus expectativas".

En un artículo en eldiario.es ambos incidían en la unidad como única vía de asegurar la superviencia de podemos: "Sólo así, con ese acuerdo previo a Vistalegre, podremos tener la certeza de que, decidamos lo que decidamos con nuestros votos, el Podemos de Marzo 2017 será capaz de transformar, cooperativa y funcionalmente, la diversidad de análisis y propuestas en motores para la multiplicación de las fuerzas para el cambio".