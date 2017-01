Carolina Bescansa y Nacho Álvarez lanzan un espacio para que Iglesias y Errejón acerquen posturas

"Estamos obligadas y obligados a un ejercicio de cordura colectiva". La diputada y secretaria de Análisis Político de Podemos, Carolina Bescansa, y el secretario de Economía, Nacho Álvarez, han lanzado este martes un espacio de debate de cara a la II Asamblea Ciudadana del próximo mes de febrero en un intento de superar la dinámica de familias en la que ha entrado el partido en los últimos meses. Colectivo Mayo-2011, que se disolverá después de Vistalegre 2, quiere ser el punto de encuentro de los distintos proyectos que pugnan por imponerse en Podemos, especialmente los liderados por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.

"La negociación entre los distintos proyectos en disputa resulta imprescindible", aseguran Bescansa y Álvarez en un artículo que publica este martes InfoLibre. "Nuestro país vive una segunda transición –una suerte de tiempo histórico acelerado– cuyo final no está escrito", aseguran ambos dirigentes. Este final lo "resolverá la gente porque la desató la gente cuando el 15 de mayo de 2011 se sentó en las plazas y decidió no irse". Y advierten: "Sería por ello una profunda irresponsabilidad, en un momento como este, no estar a la altura de sus expectativas".

El Colectivo Mayo-2011 tiene como objeto "pensar en abierto para así pensar con más gente y, por consiguiente, pensar mejor", según el artículo. Su intención es "aportar" en ese espacio las "propuestas" de quienes lo lanzan y a la vez "alimentar el debate y animar a todas las personas que forman Podemos a que se sumen a la discusión".

Los autores lanzan dos advertencias. La primera: "Poner palos en las ruedas a lo que finalmente se decida sería incumplir el mandato democrático de respetar los acuerdos de la mayoría". La segunda: "Oxigenar el debate y colaborar en que la próxima Asamblea no nos aboque a un choque de trenes, innecesariamente desgarrador".

La secretaria de Ánalisis Político de Podemos explica a eldiario.es que la intención es pensar "más y mejor" y "construir la unidad". "Es un intento de facilitar un espacio desde el que pensar lo importante y acordar una reglas del juego para todas", asegura.

Bescansa y Álvarez son dos de los principales dirigentes estatales de Podemos. Ambos forman parte del Consejo de Coordinación, la ejecutiva, desde que en otoño de 2014 la asamblea fundacional del partido confirmó a Pablo Iglesias como secretario general. Bescansa es además parte de lo que se denominó en su día equipo promotor , el grupo de cinco profesores de la Universidad Complutense que lideraron la formación de Podemos.

En los próximos días se unirán más rostros reconocibles al llamamiento.

Ambos han trabajado juntos desde entonces en la elaboración del programa de Podemos para las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 y del 26 de junio de 2016. Suyo es también el documento que el partido presentó como base de las negociaciones para el fallido intento de un un Gobierno de coalición con el PSOE.

Bescansa siempre ha sido una dirigente muy cercana a Pablo Iglesias y en las últimas semanas mucho más. La diputada, secretaria general del grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, apoyó al secretario general en la consulta que definió las reglas de Vistalegre 2 y también en el posterior lanzamiento del equipo y proyecto que llevará a la asamblea de febrero.

Álvarez, por su parte, ha sido habitualmente encuadrado en el sector afín al secretario político, Íñigo Errejón, aunque sus intervenciones públicas sobre la pugna interna de Podemos han sido mínimas.

El artículo pone sobre la mesa además las líneas generales que Bescansa y Álvarez creen que deben servir para construir el nuevo Podemos. "Estamos obligadas y obligados a un ejercicio de cordura colectiva, que garantice a la gente de nuestro país que Podemos será, después de Vistalegre II, una herramienta aún más útil para el cambio económico, político, social y cultural de lo que ya fue el Podemos nacido del primer Vistalegre".