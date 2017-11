Cifuentes niega haber tratado la compra de Emissao y Ruiz-Huerta (Podemos) dice que participó "activamente" en el Canal

Cifuentes ha respondido así en el Pleno de la Asamblea a la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, que le ha acusado de participar "activamente" en las reuniones del Canal como consejera al ser por entonces delegada del Gobierno en Madrid.

De hecho, ha recordado que, según las actas publicadas en la semana pasada por la prensa, la ahora presidenta regional "tomó la palabra para apoyar la creación de una nueva sociedad de la pendieron luego todos los chanchullos del caso Lezo; operaciones con la compra de Inassa por cuatro veces su valor real y se hizo en 2013 siendo consejera del Canal", ha indicado la diputada de Podemos.

Cifuentes le ha respondido que en esas reuniones apoyó la inclusión de los ayuntamientos en el Canal, pero no en la compra de ninguna compañía. "Me preocupa cada día más su posición. No hace control del Gobierno. Está en bucle, perdida y atascada en el pasado. Empieza a desvariar y decir cosas extrañas. Fuimos nosotros los que entregamos a la Fiscalía los documentos que permitieron empezar el caso Lezo y los que realizamos una auditoría de la empresa Emissao", ha añadido.

Además, la titular del Gobierno regional ha indicado que han contestado más de 600 peticiones de información y preguntas escritas sobre Canal, mientras Podemos "ha sido el único que no ha querido ir al Canal a consultar información".

"Hay documentos que no le hemos envidado por el carácter reservado de la fase de instrucción, como dice el informe de la Abogacía del Estado. También lo dice el presidente del CGPJ, que señala que es el juez instructor el que tiene que valorar si el envío tiene que afectar a la causa o no y por eso pedimos al instructor esa consulta y haremos lo que el juez nos diga".

Por último, Cifuentes ha acusado a Ruiz-Huerta de pertenecer "a una corriente podemita que renonoce una falta república", en referencia a la posición de Anticapitalistas en la declaración ilegal de independencia unilateral. "Ahora sale su líder amenazándoles con las penas del infierno. Es usted una antisistema y no tiene un rédito político", le ha espetado.

Por su parte, la portavoz de Podemos en el Parlamento regional ha recordado que reglamento de la Asamblea obliga a dar a los diputados los documentos referidos a órganos de la Comunidad que soliciten, pero el Gobierno les ha está negando las actas sobre el consejo de administración del Canal cuando se convirtió en sociedad anónima. "Usted nos mintió al decir que durante su presencia en el Consejo nunca intervino en las operaciones que ahora interviene el juez", ha dicho a Cifuentes.

Asimismo, Ruiz-Huerta ha calificado de "argumentos absurdos basados en el informe a la carta de la Abogacía de la Comunidad" los utilizados por el Ejecutivo para negar dichas documentos de actas a la oposición porque "la naturaleza accesible de un documento no desvirtúa" al facilitarlos a los representantes públicos.

"Lo que pretenden es tapar sus fechorías. Y es que según el informe de conclusiones de la fiscal del caso Gürtel ha afirmado que ha quedado plena y abrumaderamente probado que el PP es un partido corrupto hasta la médula, una organización criminal que ha cobrado sistemáticamente dinero de manera ilegal. ¿Dónde está el dinero, Cifuentes". Los verdaderos radicales antisistema son ustedes, presidenta, lo dice la Fiscalía", ha concluido.