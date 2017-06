Un nuevo partido impulsado por un ex de Ciudadanos competirá en 2019 por su espacio electoral

Ciudadanos ya tiene un nuevo competidor electoral dispuesto a arañarle votos en las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019: Contigo Somos Democracia (CSD). El embrión de este nuevo partido político es la plataforma cívica Contigo, que inició su andadura en Valencia hace escasamente dos meses impulsada por varios cargos públicos que abandonaron Ciudadanos descontentos con la deriva que a su juicio está tomando la formación de Rivera, o fueron expulsados de sus filas. En octubre celebrarán en Granada su primer Congreso Constituyente que preparan con "mucha ilusión", dicen.

Según reconoce a eldiario.es el presidente de la Comisión Gestora de CSD, Enrique Aguar, exportavoz de Ciudadanos en la Diputación de Valencia y principal impulsor de la nueva formación, las siglas que representan al partido tienen una evidente intencionalidad. "Nuestro principal objetivo es ocupar ese centro político que se comió el CDS de Adolfo Suárez, después el PSOE de Felipe González, luego el PP de José María Aznar y que ahora ha intentado comérselo sin éxito Ciudadanos".

Además de "centrista", CSD se define como un proyecto "liberal en lo económico, progresista en lo social" y "de ámbito nacional y europeísta".

Aguar añade que, aunque sabe que es difícil, otro de los objetivos que persiguen es "quitarse el sambenito que nos persigue de que somos ex de Ciudadanos", porque, como explica, de los cerca de 600 'preafiliados' con los que cuentan en estos momentos, "más del 60% son personas que nunca han estado en política". "Solo un 20% provenimos de Ciudadanos y ahora estamos en las instituciones como 'no adscritos', otro 10% son ex del PP y hay otro pequeño grupo que estuvo en el PSOE".

El propio Aguar explica que él, antes de aterrizar en el partido de Rivera, estuvo en el PSOE casi 20 años ostentando diferentes cargos públicos.

Las diferencias con Ciudadanos

¿Qué les hace diferentes del partido de Rivera? Ante esta pregunta el presidente del CSD replica: "Que somos un partido realmente democrático, algo que Ciudadanos ni lo es ni lo sido nunca", asegura. Entre otras cosas, precisa que a diferencia de esa formación, en su nuevo partido las votaciones para elegir a los cargos orgánicos y a los candidatos de las primarias nunca se harán utilizando el sistema telemático. "Las votaciones las haremos siempre presenciales, en urnas y con el censo delante. El voto telemático no es garantista, como ha quedado demostrado en Ciudadanos", asegura.

A eso añade el "carácter verdaderamente transversal" del partido, y que "no somos antinacionalistas sino proespañolistas".

La Plataforma Contigo, que ha sido el primer embrión de la nueva formación política, es desde donde se siguen canalizando las preafiliaciones al nuevo partido, que se acerca ahora a los 600 firmantes del manifiesto.

En su página web se explica: "Queremos construir algo nuevo, que valga la pena, porque creemos que los países cambian, que las sociedades aprenden, y que lo conseguido en otros países, también se puede hacer en el nuestro".

Desde que el ministerio del Interior les dio el visto bueno, los dirigentes del CSD se han volcado en ir creando una mínima infraestructura, con la idea de tener en el mes de octubre 150 agrupaciones importantes que puedan elegir a los 400 o 500 compromisarios que acudirán al congreso constituyente de Granada.

A día de hoy, los dirigentes de CSD aseguran que el partido cuenta con agrupaciones en las tres provincias de la Comunidad Valenciana; otras tres en Barcelona; cuatro en la región de Murcia, otras cuatro en varios distritos de Madrid capital, y con una en Canarias. También han formado agrupaciones en cinco provincias de Andalucía (Sevillla, Granada, Málaga, Almería y Cádiz), y en dos de Castilla La Mancha (Guadalajara y Albacete). "Estamos creciendo lentamente pero sin parar", afirma Aguar

Un candidato oficial en Albacete

Precisamente uno de los primeros en anunciar que se presentará a las elecciones municipales bajo las siglas de este nuevo partido ha sido Pedro Soriano, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Albacete, expulsado en 2015 de Ciudadanos.

"La Plataforma Cívica Contigo es la agrupación que mejor representa mi mensaje y objetivo, que es recuperar la confianza de los albaceteños en la política tras los numerosos casos de corrupción y falta de transparencia", aseguró Soriano a los periodistas locales el día de la presentación.

En aquel acto el edil estuvo arropado por otros miembros del nuevo partido, además de por Aguar, como José Vicente Giménez, ex tambien de Ciudadanos, que ejerce como secretario de Organización.

Junto a ellos también estaban otros antiguos compañeros del partido, como Pedro Gallén, concejal de Bétera (Valencia); Amparo Vañó, concejal de Alborache (Valencia); Juanjo Ramírez, concejal de Manieses (Valencia) o Javier Trigueros, concejal de Murcia.

"Nacemos con una gran ilusión, rodeados de gente positiva, con ganas de trabajar y sin afán revanchista", dice Aguar, que considera que "salvo en la extrema derecha o la extrema izquierda", el CSD está dispuesto a buscar votos en todos los caladeros, tanto del PP, como del PSOE o de Ciudadanos, un partido que a su juicio en su última Asamblea "se cortó el brazo socialdemócrata para convertirse en una formación de derechas pura y dura".