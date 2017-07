La Comisión cita al exsecretario del SUP el 18 de julio por la Operación Cataluña

La Comisión de Investigación del Parlament de la llamada operación Cataluña de presunto espionaje a políticos soberanistas ha citado para el día 18 al ex secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) José Manuel Sánchez Fornet, que ya ha anunciado que no acudirá por enfermedad de un familiar.

Según el requerimiento, al que tenido acceso Efe, la Comisión quiere que Fornet aporte su testimonio sobre la posible relación que haya tenido con la llamada Operación Cataluña u otras operaciones policiales vinculadas al proceso político catalán.

Así, la Comisión le pide que informe si tiene conocimiento de las práctica de "escuchas, seguimientos, informes y dosieres sobre personas con actividad política en Cataluña, partidos políticos u organizaciones y entidades".

Y más en concreto, sobre "informes anónimos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)" de la Policía Nacional.

Fornet ofreció en noviembre de 2012 una rueda de prensa para informar de que el sindicato había hecho entrega a un juez de una copia de un documento sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de los expresidentes catalanes Jordi Pujol y Artur Mas, que el exsecretario del SUP había recibido de forma anónima.

El sindicalista ya ha señalado a Efe que no acudirá el día 18 por razones de enfermedad familiar de "inexcusable atención" por él, aunque aportará en su respuesta algunos datos que se le han requerido.

Si finalmente comparece -está dispuesto a hacerlo después de septiembre-, lo hará "a título personal".

De todos modos, ha dejado claro que si es un independentista quien solicita su presencia en el Parlament, ni irá por "coherencia", ya que considera una "hipocresía" que quien exige cumplir la ley es quien no lo hace.