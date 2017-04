El Congreso debate hoy si cita a Rajoy, Rubalcaba o los excomisarios policiales en la comisión de Fernández Díaz

Los grupos del Congreso debatirán este martes si citan al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al exministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y a excomisarios de la Policía como José Villarejo o Eugenio Pino en la comisión de investigación sobre el supuesto uso partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz.

El presidente del citado órgano, el peneuvista Mikel Legarda, ha convocado a los comisionados a una reunión en la que se discutirá el listado de comparecientes que cada grupo ha diseñado para que desfilen por esa comisión tras tener en su poder la documentación que reclamaron para afrontar el trabajo de la comisión de las próximas semanas.

Las comparecencias arrancaron el pasado 5 de abril con el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, y el propio exministro Jorge Fernández Díaz, ambos protagonistas de aquella conversación grabada en el despacho del ministro que abrió la polémica al desvelarse supuestas maniobras policiales, mediáticas y judiciales contra formaciones de la oposición. No se descarta que la oposición vuelva a citarles más adelante.

El PP sólo había planteado las comparecencias de De Alfonso y de Fernández Díaz y por el momento no tiene previsto reclamar más porque considera que "no hay causa" y porque las explicaciones ya dadas por ambos han sido "aclaratorias", según confirmaron a Europa Press fuentes 'populares'.

Desde el PSOE pretendían que al menos se celebrasen dos tandas de comparecencias y que cada grupo tenga un cupo máximo de cinco propuestas, entre las que no descarta citar al que fuera director de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó.

LAS DUDAS DEL PSOE CON LOS EXCOMISARIOS

Inicialmente tanto 'populares' como socialistas compartían la idea de frenar las pretensiones de Unidos Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y el PDeCAT de llamar a declarar a los excomisarios que acompañaron a Fernández Díaz en su etapa como ministro, entre ellos a José Villarejo o Eugenio Pino.

Alegaban que la comisión de investigación no puede convertirse en un "circo" y, de hecho, pensaban en hacer valer sus votos --en esa comisión rige el voto ponderado-- para echar por tierra la voluntad de Unidos Podemos y de los independentistas catalanes de usar el Congreso como altavoz de los comisarios, varios de ellos implicados en investigaciones judiciales abiertas.

Sin embargo, después de que Fernández Díaz y De Alfonso negaran en sede parlamentaria haber pedido la reunión de la grabación y apuntaran a la cúpula policial, los socialistas tenían dudas de si facilitar o no las explicaciones en el Congreso de los agentes vinculados con la llamada 'policía política'.

De su lado, Ciudadanos reclama la presencia en la citada comisión de una quincena de personas, pero el resto de grupos, sobre todo ERC y PDeCAT, apuestan por un mayor número de comparecientes, si bien el cupo final se fijará a priori en la reunión de este martes.

En concreto, además de a los excomisarios policiales, Unidos Podemos, ERC y PDeCAT quieren citar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Los de Pablo Iglesias, por su parte, reclamaron hace unos días también la comparecencia del exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba para que explique si los trabajos para hostigar a los adversarios políticos venían de atrás.

¿Y RAJOY?

Es previsible que la petición de cuentas a Rubalcaba no salga adelante porque, según las fuentes consultadas, el PP, de entrada, no tiene intención de apoyar esa petición del grupo confederal, con la que, según apuntan, Unidos Podemos sólo busca "hacer ruido" y generar "confrontación". Ello podría provocar que los socialistas, por su parte, no aceptaran las explicaciones de Rajoy en el Congreso.

Además, entre otros, Unidos Podemos, ERC y PDeCAT también quieren llamar a la presidenta del PP catalán y actual secretaria primera de la Mesa del Congreso Alicia Sánchez Camacho, y al jefe de gabinete del presidente, Jorge Moragas, después de que el diario 'Público' publicara que fueron los urdidores de la llamada 'Operación Cataluña'.

Pero ambas propuestas no contarán con el aval del PP ni previsiblemente de Ciudadanos y está por ver qué hará el PSOE. Y es que en las últimas reuniones los tres partidos unieron sus fuerzas para echar por tierras la mayor parte de las peticiones de información solicitadas sobre todo por los independentistas catalanes al considerar que excedía el objetivo para el que se creó la comisión y trataban de convertir la comisión en una justificación del proyecto independentista catalán.

Así, entre otra documentación, la comisión rechazó la relativa a las conversaciones que tuvieron lugar en 'La Camarga' --entre la dirigente del PP Alicia Sánchez Camacho y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez-- o el informe enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores que dirigía José Manuel García-Margallo a las embajadas contra el proceso soberanista catalán, precisaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Pero también se censuraron otras solicitudes relacionadas con el ático de Ignacio González o con el 'pequeño Nicolás' y otras tantas por falta de concreción o por pretender hacer de la investigación sobre la gestión de Fernández Díaz una causa general.

LOS PRÓXIMOS COMPARECIENTES, EN MAYO

Tras los testimonios de Fernández Díaz y De Alfonso, el resto de comparecientes que desfilarán por el Congreso lo harán ya en mayo, según el acuerdo alcanzado por los grupos, que ya acordaron prorrogar hasta finales de junio los trabajos de la comisión, al considerar que los tres meses iniciales previstos no iban a ser suficientes para hacer las correspondientes conclusiones.

Esta decisión provocará que coincidan más tiempo de lo inicialmente previsto los trabajos de dos comisiones de investigación: la de Fernández Díaz y la relacionada con la crisis bancaria, que está previsto que eche a andar entre finales de este mes abril y principios de mayo.