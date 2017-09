Conseller Vila a De Guindos: el anuncio de "plagas bíblicas" no ayuda

El conseller de Empresa e Innovación de Cataluña, Santi Vila, ha dicho hoy al ministro de Economía, Luis de Guindos, que "el anuncio de plagas bíblicas" que caerán sobre los catalanes si se consuma un proceso independentista "no ayuda demasiado" a resolver la situación.

En declaraciones a los medios tras una conferencia-coloquio organizada por el foro Next International Business School y Sociedad Civil por el Debat, Vila ha respondido así a unas declaraciones del ministro en las que asegura que si Cataluña fuese independiente doblaría los datos de paro y reduciría el PIB en un 25 por ciento.

El conseller ha dicho al ministro De Guindos que el único dato "objetivo" que hay en estos momentos es que los datos económicos sobre exportaciones, inversiones extranjeras en Cataluña y evolución del paro son "los mejores de la década".

A partir de aquí, Vila ha insistido en que este no es un conflicto de nacionalidades y sí de "organización y reparto de poder en España".

Y hay una comunidad, como es Cataluña, que considera que el consenso constitucional se ha roto y, por tanto, ha dicho, "vivimos momentos fundacionales".

Sobre la intervención en las cuentas de Cataluña, Vila ha dicho que respeta las decisiones del Ministerio de Hacienda si bien ha considerado que sería "absolutamente inaceptable" que este conflicto, que no ha tenido repercusión en proveedores y ciudadanos, "acabe perjudicándoles por malas decisiones técnico-políticas".

"No nos podemos permitir" ha insistido que un conflicto "suficientemente grave" traspase a proveedores "que no tienen ninguna culpa" de que los políticos no sean capaces de encauzar la situación.