Dastis dice que "no hay tensión" con Bélgica por la situación de Puigdemont

El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, dijo hoy que "no hay tensión" con el Gobierno belga por la estancia del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont en ese país y subrayó que las relaciones se mantienen "con la misma cordialidad de siempre".

"No hay tensión, las relaciones están en el mismo nivel que siempre, con la misma cordialidad de siempre", aseveró Dastis a periodistas españoles en la sede de la Unesco, tras pronunciar un discurso ante la Conferencia General de ese organismo.

El ministro recordó que se ha "intercambiado mensajes de texto" con su homólogo belga, pero que "no ha habido necesidad de hablar con él", a quien conoce "desde hace tiempo".

"Creo que Puigdemont no va a pedir asilo político, ya dijo él ayer que no, así que la situación no se presenta", destacó.

Respecto a las posibles fricciones que pudiese causar dentro del Ejecutivo de coalición belga la situación de Puigdemont, Dastis señaló que no ha hablado con el primer ministro de ese país, pero que en cualquier caso España "espera que no" surjan esos roces.

Para el ministro, la intención del expresidente catalán de internacionalizar la crisis "no es nueva, por lo tanto no apreciamos un cambio cualitativo esencial".

España va a mantener "la misma estrategia que hemos venido teniendo hasta ahora: explicar la situación y solicitar el apoyo que hemos obtenido hasta ahora de todos nuestros socios y aliados", dijo Dastis.

En alusión a su participación hoy en la Conferencia General de la Unesco el jefe de la diplomacia española recordó que Cataluña "ya participa en el seno de la delegación española en la Unesco en varios programas, una cuestión que da muestra de cómo hasta ahora hemos trabajado conjuntamente sin ningún problema".

Dastis se reunió tras su discurso con la directora general saliente de la Unesco, Irina Bokova, pero no tiene previsto abordar hoy el asunto catalán en el seno de ese organismo ni con las autoridades francesas.

"He visto a mi colega francés recientemente y estamos muy satisfechos de la posición del Gobierno francés en este tema", reiteró.