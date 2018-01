El gobierno de Dinamarca remite a las autoridades judiciales del país el pronunciamiento sobre Puigdemont

"La cuestión compete a las autoridades judiciales danesas", han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas danesas.

El ministro de Exteriores danés, el liberal Anders Samuelsen, ha evitado aclarar a su llegada a la reunión con sus homólogos de la UE a preguntas de la prensa, si la visita de Puigdemont pone a su Ejecutivo en una situación incómoda y si las autoridades danesas ejecutarán una eventual eurorden de detención y entrega a España.

"Acabo de escuchar las noticias cuando he llegado aquí, que ha llegado a Copenhague, pero esto realmente no compete a mi Departamento. Compete al ministro de Justicia. No tengo comentarios sobre esto respecto", ha subrayado el jefe de la diplomacia danesa.

La Fiscalía ya ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el proceso soberanista catalán, que reactive la orden europea de detención contra Puigdemont solo en Dinamarca.

La petición de la Fiscalía ya está camino del Tribunal Supremo, según han informado a Europa Press fuentes fiscales, después de que ya avisara este domingo de que actuaría "inmediatamente" solicitando la activación de la euroorden de detención y entrega si el expresidente catalán viajaba este lunes a Dinamarca.

En un mensaje en su perfil de Twitter recogido por Europa Press, Puigdemont ha constatado que está en la capital danesa y que a las 14.00 horas participa en este debate, que lleva por título 'Catalunya y Europa en una encrucijada para la democracia', que se podrá seguir en directo.

Puigdemont ha llegado al aeropuerto danés procedente de un vuelo de Ryanair desde el Aeropuerto de Charleroi, al sur de Bruselas, de donde ha salido sobre las 7 horas.