Diputados del PSOE fuerzan un cambio del partido para que se tramite la ley que permitirá cazar cangrejo rojo

La dirección del PSOE ha cambiado de posición sobre su negativa a modificar la ley para que pueda cazarse y pescarse ciertas especies invasoras como el cangrejo rojo. A petición de diputados de territorios afectados por la invasión de especies exóticas como Andalucía o Aragón, ha accedido a permitir la tramitación de la propuesta del PP de Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que fija excepciones para poder cazar y pescar especies exóticas invasoras con el objetivo de controlarlas y erradicarlas.

Esta misma propuesta legislativa se presentó hace cuatro meses, pero su tramitación se rechazó por el voto contrario de PSOE y Ciudadanos, que ahora han modificado su postura contraria a iniciar siquiera el trámite parlamentario.

El sentido del voto de los socialistas ante la tramitación de esta norma ha centrado la reunión del Grupo Parlamentario Socialista de este martes. Varios diputados han pedido la palabra para solicitar a la dirección que revisara su posición en este punto y accediera a votar a favor de la tramitación de la ley, han informado a Europa Press fuentes socialistas.

Hace cuatro meses, la votación en el Pleno del Congreso para la admisión a trámite de la iniciativa coincidió con el cambio de dirección del Grupo Socialista tras el regreso de Pedro Sánchez a la secretaría general del partido. La mayoría del grupo parlamentario -afín a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que perdió las primarias frente a Sánchez-- estaba a favor de tramitar la propuesta del PP, pero la nueva dirección sanchista decidió oponerse por orden directa de la presidenta del partido, Cristina Narbona, autora de la primera regulación en la materia en su etapa de ministra de Medio Ambiente.

Esa decisión sorpresiva de la dirección dejó en evidencia a muchos parlamentarios que, en sus respectivos territorios, se habían comprometido a modificar la legislación para que fuera posible cazar y pescar especies exóticas convertidas en invasoras. Esos diputados han forzado este martes que, al menos, el PSOE permita que comience a tramitarse la propuesta del PP.

EQUO LAMENTA EL GIRO DEL PSOE

El coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, ha lamentado en un tuit que el PSOE acceda, en su opinión, a "cargarse" la conocida como Ley Narbona con su apoyo a la proposición de ley del PP. Los ecologistas están en contra de que se pueda comerciar con estas especies porque eso dará lugar a que no se puedan erradicar ya que habrá un interés en que no desaparezcan. Narbona no ha tardado en responder para precisar que los socialistas sólo han votado a favor de la tramitación de la ley y ha anunciado que presentarán enmiendas para "mejorar" la ley, nunca para lo contrario.

Esta iniciativa del PP pretende sortear una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 2016, por la que se incluyó ciertos animales en el catálogo del Ministerio de Medio Ambiente de especies invasoras. Este listado incluye especies, como la trucha arco iris o el cangrejo rojo, que son una amenaza grave para la biodiversidad autóctona, por lo que se prohíbe cualquier actividad cinegética, piscícola o comercial relacionadas ellos, con el objetivo de erradicar su presencia en la naturaleza del país.

Sin embargo, el texto presentado por los 'populares' sí permitiría cazar y pescar, para su control y erradicación, aquellos animales en áreas ocupadas antes de 2007, año en que se promulgó la primera regulación de esta materia.

El PP justifica su iniciativa en la necesidad de diferenciar entre las especies que se han asentado en el ecosistema español desde hace años y que "no suponen ya ningún daño al medio ambiente", con las que han ido apareciendo más recientemente.