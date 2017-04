Podemos pide que Rajoy "asuma sus responsabilidades políticas" tras ser citado como testigo

Podemos ha reclamado que Mariano Rajoy asuma su "responsabilidades políticas" tras ser citado a declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel.

La portavoz de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Irene Montero, ha señalado en el Congreso que la decisión judicial "es una evidencia más de que nos gobierna un partido corrupto. El presidente del Gobierno es llamado a declarar para que explique los términos correspondientes a una trama corrupta más importante, como es la trama Gürtel".

Montero ha confiado en que "el Gobierno colabore con la Justicia". Y ha añadido: "Creemos, ya lo hemos dicho muchas veces pero hoy hay un motivo más, que debe haber una asunción de responsabilidades políticas por parte del presidente del Gobierno", aunque no las ha concretado. La diputada de Podemos ha ironizado sobre la posibilidad de que Rajoy declare desde su despacho: "Espero que el Gobierno y el PP no estén buscando una televisión de plasma para hacer la comparecencia".

Otros dirigentes de Podemos han calificado este martes de "vergüenza nacional" y de "humillación para el pueblo" la citación. De "vergüenza nacional" lo ha calificado, en su cuenta de Twitter, el secretario de análisis estratégico del partido, Íñigo Errejón, que ha opinado que ahora se demuestra que "el 'no me consta' no da más de sí".

Rajoy declarará como testigo ante el tribunal por el caso Gürtel. El "no me consta" no da más de sí. Es una vergüenza nacional. — Íñigo Errejón (@ierrejon) April 18, 2017

"Gobernantes así son una humillación para nuestro pueblo. Un yugo", ha escrito, por su parte, el secretario general del partido en Madrid, Ramón Espinar, que ha aprovechado para pedir una reflexión sobre si "quien blanquea un partido imputado y a su Presidente con su voto o su abstención merece alguna confianza como alternativa".

Rajoy declarará como testigo sobre financiación ilegal de su partido.



Gobernantes así son una humillación para nuestro pueblo. Un yugo. — Ramón Espinar 🖐🏼 (@RamonEspinar) April 18, 2017

También se ha sumado el alcalde de Cádiz, José María González, ha apostado por que la declaración de Rajoy ante el juez será "no me consta", según ha dicho en Twitter, donde ha publicado un vídeo despectivo del presidente del Gobierno.

Por su parte, los portavoces del partido que viajan este martes a bordo del 'Tramabús' de la formación han considerado "lógico" que Rajoy declare ante el juez, porque "es presidente del PP, del Gobierno, fue ministro". "Luego veremos si tiene responsabilidades pero es necesario que acuda", ha dicho el diputado y guardia civil Juan Antonio Delgado.

"Alguna responsabilidad política o información podrá facilitar al juez como testigo", ha dicho por su parte el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Julio Rodríguez.

El tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) ha aceptado citar a declarar en calidad de testigo a Rajoy para que certifique si existió una caja B en el PP durante su etapa de secretario general y como director en varias campañas electorales que se investigan en esta causa.

Esta petición ha prosperado --a la tercera-- a instancias de la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE). Pero se ha adoptado a pesar de la posición contraria tanto de la Fiscalía como del abogado del Estado, el abogado del PP y varios letrados de la defensa.