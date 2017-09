Domènech a PSOE: no se puede defender plurinacionalidad y coquetear con el 155

El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha advertido hoy al PSOE de que no se puede defender un día la plurinacionalidad y al "otro día coquetear" con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y ha instado al PSC a no permanecer "inerme" ante la "intervención" del autogobierno catalán.

En declaraciones a Rac1, Domènech ha interpelado así al PSOE para que se sume a la propuesta de celebrar una asamblea "extraordinaria" de cargos electos promovida por Podemos, Cataluña En Comù, IU y En Marea contra las medidas del PP para frenar el 1 de octubre y para buscar una solución a la situación de Cataluña.

"Yo creo que el PSOE se tiene que plantear que no se puede estar un día con la plurinacionalidad y otro día coqueteando con el artículo 155. Es la hora de la política, y no se puede esperar mirando los toros desde barrera hasta el 2 de octubre, no es la solución", ha dicho a los socialistas el coordinador general de los 'comunes', en declaraciones también a TV3.

Además, el también portavoz de En Comú Podem en el Congreso ha señalado que si el PSC reivindica el catalanismo "no puede quedar inerme" cuando el Gobierno está "atacando" e "interviniendo" el autogobierno de Cataluña, aunque no comparta la hoja de ruta independentista como tampoco lo hacen los 'comunes': "Se está aplicando el artículo 155 de forma encubierta", ha alertado.

Domènech ha señalado que el PDeCAT, ERC y el PNV han manifestado su "disponibilidad" a participar en esta asamblea de parlamentarios, alcaldes y cargos públicos, y que la CUP le transmitió ayer que estaban valorando esta propuesta en el secretario que los anticapitalistas celebraban anoche.

Preguntado si esta asamblea supone renunciar al referéndum que el Govern ha convocado para el 1 de octubre y que el Tribunal Constitucional ha suspendido, Domènech ha asegurado que esta asamblea "no significa renunciar a nada", puesto que su objetivo es "acabar con los ataques a la soberanía" e interpelar al diálogo al Gobierno del PP.

Domènech ha opinado que el Gobierno del PP está "actuando de manera absolutamente brutal" con medidas "excepcionales" que afectan a las libertades no solo de los catalanes sino del conjunto de los españoles y, en este sentido, cree el Ejecutivo y los populares "se inhabilitan a ellos mismos".