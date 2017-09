El juez Eloy Velasco: Cataluña es parte de España y los políticos deben dialogar

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dicho hoy que "Cataluña es parte de España", que los políticos deben dialogar y que mientras hay que dejar trabajar a los jueces en los procedimientos seguidos por la convocatoria ilegal del referéndum de independencia de Cataluña.

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en unas jornadas sobre delincuencia económica y corrupción de la Universidad Nebrija.

Eloy Velasco se ha mostrado "a favor de la legalidad, de la Constitución y del ordenamiento jurídico vigente" y espera que no se esté dando una situación de amedrentar a los jueces en Cataluña para que se celebre el referéndum.

"Los jueces tenemos que aguantar muchas cosas que no nos gustan y muchas presiones y mientras sea una presión normal pues espero que no se esté dando esa situación", ha indicado.

Ha añadido que los jueces de Cataluña "están prevenidos, se han hecho dispositivos para la jornada de guardia reforzada y en Barcelona capital se ha duplicado el número por hacer una cosa muy preventiva que conduzca a que no haya violencia".

"Esa es la parte que nos toca, el cumplimiento de la legalidad, lo demás es ya política y pactos, a ver si hablan, a ver si dialogan y ver en qué sentido podemos seguir juntos Cataluña y España", ha aclarado.

Velasco ha comentado que "la política está para desarrollar si hay que hacer un nuevo marco de legalidad o si hay que seguir negociando con alguna transferencia o competencia más o algún reconocimiento de hecho diferencial que no se haya sabido remarcar".

"Considero que Cataluña es parte de España y siempre que hemos ido juntos nos ha ido mejor y políticamente tendrán que hablar para ver cómo seguimos juntos que sería mi apuesta", ha insistido.

Sobre si la solución pasa por organizar un referéndum legal y pactado ha contestado: "No sé", y luego ha apuntado: "No sería una versión que yo contemplaría si fuera político pero no lo soy".

Ahora Velasco aboga por dejar trabajar a las instancias judiciales para ver cómo se interpretan tipos penales "que han tenido tan poco desarrollo" -en referencia al delito de sedición- "y a los que no hay que llegar salvo soluciones muy drásticas".

"La penal nunca es una solución, es síntoma de que algo o alguien ha optado por una vía no muy legal pero no arregla la envergadura de este tipo de problemas, que se tienen que arreglar dialogando, hablando, sentándose los políticos y diciendo: por qué queréis separaros, que hemos hecho mal, qué habéis hecho bien, que queréis y cómo lo componemos, y por lo tanto diálogo", ha concluido.