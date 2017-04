Eloy Velasco: Así no puedo hacer bien mi trabajo. He pedido otro destino

El titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y responsable de la operación Lezo, Eloy Velasco, considera que con los medios que tiene no puede hacer bien su trabajo y explica que ha pedido otro destino.

En una entrevista que hoy publica el diario El Mundo, realizada el pasado miércoles cuando se lanzó la operación Lezo, Velasco dice: "Si tengo suerte, en junio me voy a otra cosa. Nadie es imprescindible". Y añade: "He pedido cambio de destino en la Sala de Apelaciones. No sé si lo ganaré".

El juez, que no comenta en la entrevista la citada operación y los demás procedimientos que instruye, señala que "con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido político".

"Me siento más independiente que los fiscales, yo no tengo superior", afirma Velasco, que añade que "los jueces somos del pueblo. Debemos interpretar la Ley conforme al pueblo".