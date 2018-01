Espadaler: "Cataluña no puede ser un país gobernado con mando a distancia"

El dirigente de Units per Avançar y diputado del PSC en el Parlament, Ramon Espadaler, ha afirmado que Cataluña "no puede ser un país teledirigido ni gobernado con mando a distancia" por Carles Puigdemont, y ha advertido al independentismo de que no tiene legitimidad para "vulnerar la legalidad".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Puigdemont ha defendido hoy que es viable ser president desde Bruselas gracias a las nuevas tecnologías, pero en cambio no podría ejercer el cargo como "presidiario" en España, por lo que ha avisado de que solo renunciará al mismo si no tiene apoyo parlamentario.

"Cuando Puigdemont dice que 'es la Mesa del Parlament y no los letrados la que tiene el deber legal y constitucional de tomar las decisiones sobre la investidura', me pregunto por qué apela a una Constitución que dice haber derogado con la ley de Transitoriedad", ha sugerido Espadaler a través de Twitter.

Para el exconseller y exlíder de Unió, "si Puigdemont apela a la Constitución, ¿debe ser que la reconoce, no? Entonces, si la reconoce, no puede continuar autootorgándose la Presidencia de la Generalitat, ni puede pretender ser investido a distancia".

Espadaler ha asegurado que "Units per Avançar cree que el independentismo tiene toda la legitimidad que le otorgan las urnas del 21D para formar gobierno, pero no para vulnerar la legalidad ni las instituciones. Cataluña no puede ser un país teledirigido ni gobernado con mando a distancia por Puigdemont".