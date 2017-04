Esperanza Aguirre: "Si Ignacio González es inocente, me conmueve el calvario por el que está pasando"

Esperanza Aguirre ha roto esta mañana en Cope el silencio que mantuvo durante todo el día de ayer tras la detención del que fuera su número dos, Ignacio González, por presunta corrupción en la gestión del Canal Isabel II. Aguirre se ha declarado "conmovida" por la investigación sobre González, tanto en el caso de que sea declarado culpable como en el caso contrario.

"Si lo ha hecho, es que le puedo asegurar que para mí es un disgusto, un mazazo, algo que me deja verdaderamente conmovida", ha afirmado la portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Madrid durante la entrevista en Herrera en Cope, en la que también ha señalado que está "convencida" de que "no ha podido hacer semejante cosa". "Si resulta que es inocente, también me conmueve el calvario por el que está pasando y el que le queda por pasar", ha finalizado.

Aguirre tendrá que declarar hoy en el juicio de Gürtel en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzga a los 37 acusados por la primera época de actividades de la trama. La expresidenta está citada como testigo del fraccionamiento de las facturas de los servicios prestados por las empresas del 'cabecilla' de la red corrupta, Francisco Correa, cuando ella ostentaba dicho cargo.

Aguirre comparecerá bajo la circunstancia de lo que "pueda aportar sobre los hechos" en cuestión y no por su condición política, según subrayó el tribunal en el auto en el que se aceptó la prueba, que había solicitada por la Fiscalía.

La también expresidenta de los 'populares' madrileños aseguró el pasado 27 de marzo que irá a declarar "con muchísimo gusto" y que "dirá todo lo que sabe", al que igual que hizo en 2013 durante la instrucción del caso.