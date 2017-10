La Eurocámara rechaza debatir la próxima semana sobre la prisión provisional de Sánchez y Cuixart

La Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, que reúne a los líderes de los distintos grupos políticos, ha descartado así la propuesta planteada por el grupo Izquierda Unitaria Europea (GUE). La formación ecologista Los Verdes se ha mostrado a favor de debatir la situación política en Cataluña pero no de entrar en asuntos judiciales.

No obstante, las mismas fuentes no han descartado que el grupo GUE vuelva a proponer este debate en el inicio de la sesión parlamentaria del próximo lunes. Si ocurre así, los eurodiputados deberían votar si incluyen o no este debate en algún momento de la sesión, que se desarrolla hasta el próximo jueves.

Sin embargo, el eurodiputado del PP Esteban González Pons ha señalado que "el Parlamento Europeo no va a debatir sobre la detención de estas dos personas porque lo ha decidido la Justicia y no ningún Gobierno".

"El Parlamento Europeo no puede censurar la acción de la justicia en un país cuando actúa de acuerdo a la ley. El poder legislativo no puede interferir en las decisiones del poder judicial, la separación de poderes es clave en nuestra sociedad", ha enfatizado Pons en un comunicado.

"España es una democracia en la que impera la ley, el Estado de derecho y la separación de poderes. No hay presos políticos en España. No se persigue a nadie por sus ideas sino por incumplir la ley. El Parlamento Europeo así lo entiende y por tanto no procede ningún tipo de debate sobre la acción de la justicia en un país miembro de la UE", ha añadido.