Felipe González cree que el régimen de Maduro está "derrotado" ante la opinión pública y queda negociar otras elecciones

En una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, el socialista ha apuntado que, a pesar de que el opositor venezolano Leopoldo López haya sido excarcelado la madrugada del pasado domingo, no está "en libertad": "Es mucho mejor que esté en su casa aunque sea con una pulsera de localización, a que esté en la cárcel; pero en libertad no está", ha subrayado.

González ha reivindicado que "todos" los presos políticos deben estar "en la calle", la Asamblea tiene que "recuperar sus poderes" y la gente recibir "ayuda humanitaria". Así, ha destacado que "lo único" que hay que negociar es "cómo se va a elecciones para que el pueblo se manifieste", recordando que es "un test de democracia": "Un Gobierno que no reconoce a su Parlamento, no es democrático, (un Gobierno) que tiene presos políticos, no es democrático", ha zanjado.

En ese sentido, preguntado por las diferentes "interpretaciones" sobre la excarcelación del líder opositor, ha afirmado: "Hay que exigir que todos los presos políticos, 420, estén en la calle, no es una negociación, no es mercancía humana". Y ha añadido que son gente que está "privada de su libertad" por decisión de un régimen "que se dice democrático".