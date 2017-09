La Fiscalía pide enjuiciar a la alcaldesa de Roma por falsedad y desestima abuso poder

La Fiscalía de Roma pidió enjuiciar a la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, por el delito de falsedad en el nombramiento de asesores y desestimó las acusaciones de abuso de poder por las que era investigada en este mismo caso.

A principios de año se supo que la alcaldesa del Movimiento 5 Estrellas (M5S) era investigada por un supuesto delito de abuso de poder y de falsedad en la contratación de colaboradores.

Se trataba del nombramiento como director de Turismo de la capital de Renato Marra tras haber sido supuestamente sugerido por su hermano, Raffaele Marra, responsable del departamento de Personal del ayuntamiento y arrestado por presunta corrupción.

También se investigaba el caso de la póliza de vida a su favor que Raggi supuestamente recibió del entonces jefe de la secretaría de Raggi, Salvatore Romeo.

Después de que Raggi ganara las elecciones municipales, Romeo fue ascendido y su sueldo triplicado, según publicaron los medios italianos.

La fiscalía desestimó la acusación de abuso de poder en ambos casos, ya que faltaban elementos para considerarlos un delito.

Pero pidió el enjuiciamiento de la alcaldesa, al frente del municipio desde junio de 2016, por el delito de falsedad, al haber declarado a la Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC) que había elegido a Renato Marra con plena autonomía y no por consejo del hermano.

Antes de la detención de Marra acusado de recibir comisiones ilegales del constructor también detenido Sergio Scarpellini, Raggi había defendido a ultranza a su colaborador incluso ante las dudas de algunos miembros de M5S lo que había causado algunas rencillas en el interior del movimiento.

Tras la noticia, Raggi describió en su página de la red social Facebook su "satisfacción después de meses de fango mediático" sobre ella y sobre el M5S.

"Según los fiscales de Roma he respetado la ley en la elección del jefe de la secretaria política y del dirigente del departamento de Turismo y ha pedido desestimar ambas hipótesis de delito. Para la Fiscalía he seguido todas las normas y no ha existido ninguna contratación que no se tendría que haber hecho como querían hacer creer el Partido Demócrata y la derecha", argumentó.

Raggi afirmó que espera que pronto también se aclarará la acusación de "falsedad ideológica" aún en pie.