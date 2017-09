Frutos (ex-líder del PCE) y Jiménez Villarejo participarán hoy en un acto en Barcelona contra el referéndum

Bajo el lema "Si vas a votar, aunque votes no, ganan ellos", el Foro de Izquierda No Nacionalista organiza este acto abierto que llama a la no participación en el referéndum.

En el centro cívico La Sedeta, en la capital catalana, se darán cita distintas sensibilidades de la izquierda representadas por Frutos, exlíder del PCE, Jiménez Villarejo, exeurodiputado de Podemos y exfiscal Anticorrupción, Falcón, periodista y escritora, Antonio Robles, portavoz de dCIDE, Alex Ramos, de Societat Civil Catalana (SCC), Miguel Candel, de Assemblea Social de l'Esquerra de Catalunya (ASEC/ASIC).

También participarán Miguel del Amo, de Progresistas en Positivo, Vicente Serrano, Alternativa Ciudadana Progresista (ACP) y Nuria Suarez de Recortes Cero.