La gestora del PSOE prohíbe a Pedro Sánchez por burofax continuar con su crowdfunding

La gestora del PSOE ha comunicado formalmente este miércoles al equipo del ex secretario general Pedro Sánchez, mediante un burofax, que no puede continuar con su crowdfunding y que el único sistema de recogida de fondos que se ajusta a la ley de partidos es el que les ha propuesto: a través de una cuenta corriente de titularidad compartida con Ferraz.

"Confirmamos el envío de burofaxes a las candidaturas para recordarles el contenido de la carta que recibieron la semana pasada y reiterarles que solo existe una forma de financiación posible, legal y transparente, que es la establecida por la gestora mediante cuentas de titularidad compartida", han confirmado a eldiario.es fuentes de la gestora.

La dirección provisional se reafirma así en la postura que adoptó en la primera reunión que mantuvo este martes con representantes de las tres candidaturas, en la que aportó un informe elaborado por el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Diego Martín Barnuevo que sostiene que el sistema de 'microdonaciones' puesto en marcha por las candidaturas de Pedro Sánchez y Patxi López no es legal.

Sin embargo, después de este encuentro, el equipo de Pedro Sánchez aseguró que mantendrá su crowdfunding hasta que arranque formalmente el proceso de primarias, una vez se convoquen y los aspirantes se conviertan en precandidatos. Será en ese momento, aducen, cuando podrán acogerse a las normas internas que regulan las primarias.

Los sanchistas dicen que hay un "vacío legal"

Ahora, dicen los 'sanchistas', hay un "vacío legal" que no se había producido nunca hasta entonces y para el que, sostienen, el crowdfunding es el mejor sistema. Y lo justifican con dos informes que también llevaron a la reunión de este martes.

Según Ferraz, en la reunión de este martes, los 'sanchistas' pidieron esta documentación para "estudiarla" con detenimiento y ofrecer una respuesta "constructiva y en positiva". Según estas fuentes, la sensación que se llevaron los representantes de la dirección federal es que habría un "acuerdo inminente".

Sin embargo, al finalizar la reunión, el asesor jurídico del equipo de Pedro Sánchez, Andres Perelló, anunció que su campaña seguirá financiándose a través de su 'crowdfunding', que gestiona la asociación 'Bancal de Rosas', creada específicamente para ello.

Este miércoles, la diputada Adriana Lastra ha asegurado que mantendrán este sistema y ha defendido que tienen un "compromiso político y legal" con los donantes que han querido aportar para la campaña de Pedro Sánchez.

En cambio, desde Ferraz se asegura que no cabe apelar a la ley de protección de datos, porque las donaciones a los partidos no pueden ser "anónimas" y las aportaciones que se hagan a los aspirantes a las primarias no son otra cosa que donaciones para una actividad política.

La gestora ya informó por carta la semana pasada a las tres candidaturas de que el sistema que les proponen --con cuentas compartidas y supervisadas por Ferraz-- es el único que se ajusta a la ley.

Así lo defendieron ayer verbalmente en la reunión y lo aceptaron dos de las tres candidaturas y este miércoles vuelven a trasladárselo a todos formalmente, mediante sendos burofaxes enviados a los equipos. Sostienen que sobre la aplicación de la ley "no cabe debate".