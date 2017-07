El Gobierno carga contra la ley del referéndum: Valdría el voto de una persona para proclamar la república catalana

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha llamado este viernes a la "racionalidad" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, porque las presuntas leyes con la que quiere convocar un referéndum de independencia "carecen de las más elementales garantías jurídicas".

Méndez de Vigo ha señalado que el referéndum no se puede celebrar porque "no hay urnas, ni censo, ni junta electoral". Es más, ha dicho que la llamada ley del referéndum tampoco fija un quórum de participación ni establece diferencia entre los votos del 'sí' y del 'no' para que sea "válido". "Es decir, que si solamente votase una persona, su voto valdría para proclamar lo que denominan la república independiente de Cataluña", ha enfatizado.

Así se ha pronunciado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha subrayado que el objetivo del documento sobre una ley para convocar un referéndum el 1 de octubre que presentaron esta semana en Barcelona JxSi, la CUP y Puigdemont "no busca la ruptura con España sino la ruptura en Cataluña". Fuentes del Ejecutivo llegan a calificar en privado esa norma de "bodrio jurídico".

PRESENTADA "EN UN TEATRO" Y SIN "PADRE Y MADRE"

El portavoz del Gobierno ha señalado que la prensa ha recogido esta semana la llamada ley de transitoridad y la ley del referéndum de autodeterminación. Sobre esta última ha destacado el hecho de que fuera presentada "en un teatro" y ni siquiera haya sido aprobada por el Gobierno catalán ni esté firmada por ningún representante político. "Es un documento y nadie sabe la autoría del mismo", ha recalcado, para añadir después que "no tiene padre y madre conocidos" ni "resiste un somero análisis jurídico".

Méndez de Vigo ha subrayado que esa presunta norma sobre el referéndum lo que busca "no es la ruptura con España sino la ruptura en Cataluña" porque los secesionistas quieren someter a la mayoría de los ciudadanos catalanes "a los dictados de una minoría que ha perdido el sentido de las cosas" porque "ni siquiera escucha" a sus propias instituciones.

En este punto, ha destacado que este jueves el Consejo de Garantías Estatutarias, "un órgano creado por las instituciones catalanas", les ha dicho por unanimidad que no es constitucional el procedimiento que quieren llevar a cabo en el Parlamento catalán para aprobar leyes de forma expréss con el objetivo de convocar un referéndum.

Tras insistir en que esos "documentos" con los que quiere convocar el referéndum carecen de "las más mínimas garantías jurídicas para convocar", ha hecho una llamada a la "racionalidad" porque el referéndum de autodeterminación "no cabe en la Constitución española ni en ninguna constitución conocida".

¿EL 155?: A LA ESPERA DE LOS PASOS DE LOS SECESIONISTAS

Ante la posible utilización del artículo 155 que recoge la Constitución, el ministro ha señalado que hasta se irán tomando decisiones en función de los pasos que den los independentistas. "No voy a entrar en qué medidas tomará el Gobierno porque las medidas se corresponderán con lo que lleven a cabo los secesionistas", ha declarado.

En cuanto a si el Gobierno sería partidario de aplicar ese artículo 155 de forma gradual, Méndez de Vigo ha rehusado responder sobre "futuribles" y ha añadido: "Si siguen adelante, actuaremos en su momento". Dicho esto, ha reiterado que esta "deriva" en la que han entrado los secesionistas "no va a ningún lado" y cada vez tiene "menos apoyo social", al tiempo que evidencia que son los "extremistas y los antisistema" los que están detrás de esa hoja de ruta, como a su juicio, lo muestra el cese del consejero Joan Baiget tras dudar del referéndum.

DICE QUE LLEVAN MUCHO TIEMPO DIALOGANDO

Después de que el PSOE haya acusado a Mariano Rajoy de ponerse de perfil y le emplace a buscar una salida política, Méndez de Vigo ha subrayado que el Gobierno de Puigdemont "supedita todo el diálogo a que se celebre un referéndum", por lo que en ese escenario es "muy difícil llegar a ningún tipo de acuerdo". "Para bailar el tango hacen falta dos. Si la otra parte no quiere es muy difícil dialogar aunque una parte tenga absoluta predisposición".

Tras asegurar que el Gobierno del PP quiere dialogar sobre los temas que "realmente" preocupan a la gente, ha insistido en que Puigdemont fía "cualquier acuerdo a un referéndum ilegal". "Pero diálogo ha habido siempre, lo hay y lo habrá", ha manifestado.

Ante las iniciativas legislativas que ha anunciado Sánchez para buscar una solución en Cataluña si Rajoy no mueve ficha, Méndez de Vigo ha indicado que "no puso de relieve ninguna de ellas" en la reunión que mantuvo en Moncloa con el jefe del Ejecutivo, pero ha añadido que el Gobierno está dispuesto a estudiarlas "con muchísimo gusto".

"Insisto en que esto es un tema importante y queremos contar con el máximo consenso de los grupos parlamentarios. Por lo tanto, cualquiera que tenga una iniciativa la estudiaremos con interés pero nos gustaría conocer la iniciativa y no hablar en abstracto", ha declarado.