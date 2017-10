González al ex director del Canal de Isabel II sobre Emissao: "¡Cómprese!"

El ex director general del Canal de Isabel II, Adrián Martín, afirmó tras ser detenido en la operación Lezo, en relación a la adquisición de la empresa brasileña Emissao por 23 millones de euros y que después perdió su valor hasta los 5, que fue el expresidente madrileño Ignacio González el que dijo "¡Cómprese!".

En su declaración del pasado 20 de abril ante el entonces juez de Lezo, Eloy Velasco, a la que ha tenido acceso Efe, Martín aseguró que de los asuntos del Canal él solo respondía ante Ignacio González, quien en un momento dado le dijo "¡Cómprese!", en relación a la compra de Emissao.

Manifestó no obstante que él no tenía "capacidad suficiente" para decidir acerca de dicha operación porque no la conocía en profundidad y dio a entender, ante la insistencia del fiscal del caso, Carlos Yáñez, que Rodríguez Sobrino informaba directamente al expresidente madrileño sin pasar por él, pese a su cargo de director general.

De este modo, negó conocer los pormenores de la compra de Emissao y dijo que tenía "confianza" en el hombre fuerte de Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino, entonces presidente de Inassa, la filial latinoamericana del Canal.

En esta compra, las empresas del Canal, Inassa y Canal Extensia, invirtieron 31 millones de dólares cuando el patrimonio neto de Emissao al cierre del año era de 10,2 millones y en tan solo dos años descendió a 5 millones.

El ex directivo admitió también que la "capacidad decisoria real del consejo de administración de Canal Extensia estaba un poco mermada", pero aún así, aseguró que nunca sospecharon que hubiera ninguna ilegalidad.

Tras su declaración, el fiscal pidió para él prisión bajo fianza de 100.000 euros por formar parte de una "trama delictiva que depreda fondos de la administración pública perfectamente organizada para un fin que lleva a un perjuicio descomunal de la sociedad madrileña".

Velasco le puso la fianza reclamada por el fiscal y, tras pagarla, al día siguiente quedó en libertad. Este viernes comparecía junto a otros tres ex directivos del Canal de Isabel II ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que estudia estas presuntas irregularidades y, al igual que hicieron todos ellos, se acogió a su derecho a no declarar.