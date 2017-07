Guterres confía en que EEUU cumplirá las metas de París pese a dejar el acuerdo

El secretario general de la ONU, António Guterres, se mostró hoy confiado en que Estados Unidos cumplirá las metas medioambientales a pesar de abandonar el Acuerdo de París porque parte de la sociedad estadounidense está comprometida.

El "sobresalto" causado por la decisión de EEUU de salir del Acuerdo de París "está generando, en algunas ciudades y estados y en la clase empresarial, un fortísimo compromiso con la economía verde", señaló el jefe de la ONU en la apertura de la conferencia "Tidewater 2017" en Lisboa.

Además, Guterres consideró que esa decisión fortaleció el Acuerdo de París, ya que otros países reafirmaron sus compromisos con el tratado.

"Estamos viendo una reafirmación por parte de todos los otros gobiernos de su compromiso con París: la Unión Europea, China, India. Su compromiso es claro", sostuvo.

Guterres también destacó la importancia que tienen los Acuerdos de París para poder cumplir los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, para los que también es importante tratar el asunto de las migraciones.

"No habrá Agenda 2030 con éxito si los Acuerdos de París no son ejecutados con más ambición. Después, no habrá éxito si, simultáneamente, no conseguimos tener una discusión racional sobre los movimientos de la población, la movilidad urbana, las migraciones", añadió.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció a principios de junio en un discurso desde la Casa Blanca su decisión de sacar al país del Acuerdo de París contra el cambio climático, adoptado por casi 200 países en 2015.