Homs no recurrirá la decisión del TS: "Me guardo toda la artillería para el juicio"

El líder del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha anunciado este jueves que no recurrirá la decisión del Tribunal Supremo (TS) de querer juzgarlo por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014: "No presentaré recursos estériles. Me guardo toda la artillería para el juicio".

Lo ha dicho en rueda de prensa, después de que este jueves el TS haya puesto fin a la instrucción de la causa a Homs, por la que se le imputan delitos de prevaricación y desobediencia, al entender que actuó de forma "arbitraria" y contraria a derecho al desobedecer la suspensión del Tribunal Constitucional.

Homs considera que la Fiscalía avalará las tesis del TS y será inevitable que haya juicio, por lo que renuncia a presentar un recurso para guardarse "los argumentos de peso desde el punto de vista jurídico" para cuando tenga que comparecer ante el juez.

El exconseller de Presidencia ha insistido en defender su papel en la organización de la consulta: "Aquello que hicimos lo hicimos en pleno conocimiento y en plena conciencia y lo volveríamos a hacer", y ha asegurado que este juicio no frenará la celebración de un referéndum de independencia en Catalunya para 2017.

"El 9N no lo podrán borrar mal que les pese e igual pasará con el referéndum de 2017, no lo podrán evitar", ha zanjado el exconseller, que ha insistido en que el Gobierno central se equivoca si lo que busca es frenar el proceso soberanista a través de los tribunales.

Homs ha defendido que el 9N fue un acto de dignidad colectiva de los catalanes que puso de mal humor al Estado, y ha asegurado que el juicio al que se someterá no es solo contra su persona: "Aquí lo que se está intentando juzgar es la voluntad de un pueblo, el pueblo de Catalunya".

Ha acusado al Estado de querer presentar como "delincuentes" a cargos públicos que lo que buscaron aquel 9N fue que los catalanes votaran, y ha pronosticado que, mientras el proceso continúa, es el propio Estado el que acabará poniéndose a sí mismo en un callejón sin salida.

"INGENUO O FANÁTICO"

Homs ha lamentado de nuevo haberse enterado por los medios antes que por el propio tribunal de la decisión de llevarlo a juicio y ha considerado que esto es algo premeditado: "Si alguien cree que el Tribunal Supremo no hace política es ingenuo o un fanático".

El exconseller ha concluido que el auto del TS que se ha dado a conocer este jueves era previsible, pero igualmente ha criticado que el tribunal hace una "lectura política interesada" de lo que pasó el 9N y en plena sintonía con las tesis que defiende el Partido Popular.

Han arropado al diputado durante su comparecencia la coordinadora general del partido, Marta Pascal; la responsable de Estudios y Proyectos, Elsa Artadi; los diputados en el Congreso Carles Campuzano, Lourdes Ciuró, Míriam Nogueras y Jordi Xuclà; el senador Josep Lluís Cleries y el diputado autonómico Albert Batet.