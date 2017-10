IU cree que la amenaza de Puigdemont resta valor a su oferta de diálogo

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha restado valor a la oferta de diálogo lanzada hoy por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al estar acompañada de la "amenaza" de que declarará la independencia si el Gobierno "persiste en impedir el diálogo y continúa la represión".

En rueda de prensa en el Congreso, ha considerado que la carta que Puigdemont ha remitido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondiendo al requerimiento del Ejecutivo es "un grave error" y se ha mostrado "decepcionado" con que ésa sea la respuesta de la Generalitat.

En su opinión, Puigdemont deja claro en la carta que no hubo declaración unilateral de independencia, algo que, a su juicio, parece "insuficiente" si en la misma hay amenazas con una "futura hipotética declaración".

Por otro lado, Garzón ha criticado que el Gobierno esté "excesivamente interesado" en aplicar el artículo 155 de la Constitución, lo que supondría "empeorar una situación que ya de por sí es bastante grave".

"Creemos que la DUI será un error en el caso de que se llegue a plantear porque va a dinamitar todo el proceso, pero el 155 tampoco ayuda", ha insistido.

Asimismo, ha reprochado al Ejecutivo que sólo se haya reunido con los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y Ciudadanos, Albert Rivera para buscar una solución a la crisis en Cataluña y ha opinado que en ese diálogo deberían estar todos los partidos políticos.

Preguntado por el apoyo del PSOE al Gobierno si este decidiera aplicar el artículo 155, Garzón ha sostenido que los socialistas "se están equivocando" porque hacerlo no llevaría a una solución.

"Lo que está haciendo Rajoy, Sánchez y Rivera no es dialogar, es cerrar una vía que es fundamentalmente represiva y que no era necesaria dado que había una ventana para el dialogo abierta hoy que no han querido recoger", ha subrayado.