EH Bildu acusa a Urkullu de ser "aliado" del Estado y "enemigo" del "procés"

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha reprochado al lehendakari, Iñigo Urkullu, por su posición en la crisis en Cataluña y le ha acusado de haber sido "aliado del Estado y enemigo del proceso soberanista" catalán.

En una tertulia entre parlamentarios vascos en Radio Euskadi, el representante abertzale ha afeado que el lehendakari apostase ayer por el mantenimiento de relaciones con el Gobierno central "pese a las circunstancias" por una cuestión de "responsabilidad".

Para Casanova, a Urkullu cuando "dice que si el señor Puigdemont hubiera actuado de no sé qué manera las cosas hubieran sido distintas", se le puede decir que "si el PNV no hubiera aprobado los presupuestos del PP y hubiera aclarado que no está dispuesto a ser sostén de un gobierno del PP quizás ahora no tendríamos ese gobierno y no se hubiera desencadenado esta dinámica represiva" en Cataluña.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha atribuido al Estado la responsabilidad "máxima" y "única" de la situación en Cataluña. A su juicio, "la unilateralidad la ha aplicado el Gobierno español", que "no se ha dignado a sentarse en una mesa" a dialogar.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Lander Martínez ha considerado que "nos podíamos haber ahorrado" el escenario actual en Cataluña, donde las elecciones convocadas tienen "graves condicionantes que no permiten la normalidad que se debiera dar en unas elecciones".

También el representante del PSE-EE José Antonio Pastor ha considerado que "la famosa república catalana no se la cree nadie", ni siquiera "los propios independentistas".

Por su parte, el representante del PP Borja Semper ha afirmado que el Gobierno ha hecho en Cataluña una aplicación "ligera" del artículo 155 de la Constitución y ha considerado que la convocatoria de elecciones ha sido "un alivio" en España y en esa Comunidad Autónoma.