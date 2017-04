Iceta (PSC) cree que el Govern convocará el referéndum pero que no se llegará a celebrar

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, opina que el Govern que lidera Carles Puigdemont convocará el referéndum que prevé celebrar antes de octubre "porque se ha comprometido" a ello, pero duda de que se llegue a celebrar.

"Si se hiciera, estaríamos en un escenario como el del 9 de noviembre de 2014, cuando hubo una consulta y no produjo efectos, pero no se celebrará porque no se puede ir contra la ley", ha valorado en una entrevista de 'Regió7' publicada este sábado y recogida por Europa Press.

Iceta espera que el actual presidente de la Generalitat no siga los pasos de su antecesor, Artur Mas, a la hora de convocar una consulta que pueda llevarle al banquillo de los acusados: "Espero que no cometan el mismo error que en 2014", y advierte de que se pueden poner en riesgo a otras personas más allá del Govern.

"En la medida que sus decisiones tienen consecuencias para otras personas, como los funcionarios, deberían ir con mucho cuidado", ha alertado.

UNIÓ

El líder socialista presenta este Sant Jordi su nuevo libro 'La tercera vía', una opción sobre la relación entre la Generalitat y el Estado que también defendía la extinta Unió, sobre la que ha asegurado que "debería haberse separado de CDC cuando ésta decidió adoptar el proyecto de ERC", en referencia al independentismo.

"Unió ha tenido un final muy triste, pero el espacio del catalanismo moderado resurgirá tarde o temprano", ha subrayado, y asegura compartir planteamientos del exlíder democristiano Josep Antoni Duran.

ACUERDO DE RELACIÓN

Sobre el acuerdo de relación firmado entre el PSC y el PSOE después de meses de desencuentros entre ambas formaciones a raíz de la negativa de los socialistas catalanes a abstenerse para facilitar la investidura del popular Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, Iceta ha defendido que desde Catalunya deban consensuar sus decisones electorales y de coalición con la dirección estatal.

Sin embargo, ha dejado en mano de los socialistas catalanes tener al última palabra: "La voluntad es consensuar, pero si no se consigue el PSC tendrá que decidir".