Iceta: El 1-O no se busca una votación, se busca un enfrentamiento con España

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que en el referéndum independentista del 1 de octubre "no se busca una votación, sino que se busca un enfrentamiento con el resto de España y una reacción del Estado", y ha reivindicado a su partido como "puente".

El primer secretario del PSC ha intervenido en un acto en el barrio del Bon Pastor en el distrito barcelonés de Sant Andreu con el título "El PSC ante el 1-O", junto al expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell, la concejala de Barcelona Carmen Andrés y el primer secretario del PSC de Barcelona y portavoz adjunto en el Parlament, Ferran Pedret.

"En el 1-O no se busca votación, se busca un enfrentamiento con el resto de España, una reacción del Estado, cualquier cosa menos una decisión democrática", ha alertado Iceta ante más de dos centenares de personas.

El dirigente ha dicho: "Quien se salta ley y lo hace conscientemente acaba teniendo un problema con la justicia". "Lo que no se puede es decir de golpe ¡no me había enterado! ¿Qué está pasando? ¡Cómo se me queda el cuerpo! Hay que ser conscientes de las cosas", ha proseguido.

"En la política catalana se está jugando con fuego, se está jugando al enfrentamiento y la ilegalidad, y eso es temerario y no nos lo merecemos, no solo los que no pensamos como ellos, tampoco los ciudadanos independentistas", ha añadido.

"Da rabia que alguien les engañe diciendo que se llega a la independencia por caminos que no llevan a ella", ha agregado.

Iceta ha recalcado que los socialistas no están "en tierra de nadie, sino en tierra de muchos, de la mayoría que se va a hacer notar", y ha erigido a su partido como "puente" dentro y fuera de Cataluña, frente a quienes intentan "dividir" a los catalanes.

El líder socialista ha cargado contra la "convocatoria sin garantías del 1-O" y ha dicho: "¿Alguien ha recibido una carta en casa? ¿No? ¿Entonces de qué estamos hablando? ¿Del votaremos como siempre? Será del votaremos como sea".

"Dicen que tienen urnas escondidas. Una cosa que se tiene que hacer a escondidas no es demasiado legal... dicen que no habrá cabinas, que las papeletas mejor te las imprimas en casa... esto no es como siempre. Que me digan cualquier milonga, pero como siempre, no. ¡Como nunca!", ha aseverado.

Y ha finalizado pidiendo un "aplauso para los centenares de alcaldes (socialistas) que están defendiendo la libertad, la tolerancia, la convivencia y la legalidad en nuestro país".

Por su parte, Pedret ha pedido a Gobierno, Generalitat, PP y fuerzas independentistas "rebajar el tono, porque cuando se apela a la ciudadanía, excitando una situación de tensión, se actúa de manera irresponsable".

"Cuando la cosa va de hacer listas de traidores a la patria, desde aquí y desde ya pedimos el honor de encabezar la lista de todos los traidores a la patria, porque la historia pondrá a cada uno en su lugar en este juego infame de patrioterismo rancio y barato, como practica el PP", ha criticado el diputado.

Carmen Andrés, por último, ha opinado que los políticos tienen la obligación de trabajar para mejorar la vida de la gente, en lugar de "embarcar a todo un país con un proyecto sin nada debajo, lo que es una indecencia política".