Iceta denuncia amenazas al PSC y pide que "dejen a los alcaldes en paz"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha denunciado hoy "amenazas", incluso de muerte, recibidas por multitud de alcaldes y concejales de su partido en los últimos días a raíz de su oposición al referéndum del 1-O y ha clamado: "¡Dejad a los alcaldes en paz!".

Iceta ha participado en el Consejo Municipal Abierto del PSC, junto al líder del PSOE, Pedro Sánchez, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet y secretaria de Cohesión Social del PSOE, Núria Parlon, y el segundo teniente de alcalde de Barcelona y secretario de Política Municipal del PSC, Jaume Collboni.

Ante centenares de personas y decenas de alcaldes y concejales socialistas, Iceta ha ironizado que ahora el Govern y el independentismo "han descubierto que hay 122 alcaldes del PSC... parecía que no estaban. Ahora se han dado cuenta".

En un discurso muy contundente, ha cargado contra el presidente Carles Puigdemont, al que ha calificado de "irresponsable y temerario" al pedir a los ciudadanos que "interpelaran" a los alcaldes sobre el 1-O.

Por ello, parafraseando las palabras que la alcaldesa de L'Hospitalet trasladó en la Diada a Puigdemont cara a cara, ha exclamado: "¡A ver si dejáis tranquilos a los alcaldes. ¡Dejad en paz a los alcaldes!".

El dirigente del PSC ha ido más allá y ha denunciado "pintadas, insultos y amenazas" contra ayuntamientos y locales socialistas y a través de Twitter, como también "intentos de intimidación" y "fotos de concejales con una soga para colgarlos" en algunos consistorios que ha enumerado.

Entre ellos ha leído mensajes recibidos por concejales en Bagà que amenazaban con "echarlos del pueblo", "darles una paliza" y "fusilarlos", o un tuit recibido por Parlon: "charnega de mierda, iros a vuestra tierra muertos de hambre".

"No es aceptable. No lo permitiremos de ninguna de las maneras", ha afirmado Iceta. "Palabras irresponsables y temerarias (de Puigdemont) acaban dando pie a mensajes como éstos, absolutamente inaceptables en una democracia como la nuestra".

El líder del PSC ha recordado que los alcaldes del PSC "no han cometido ningún delito, trabajan para los ciudadanos y no merecen insultos. Nada justifica la amenaza a un cargo electo y menos si ha sido azuzada por el presidente de Cataluña".

Iceta ha recordado a la Generalitat que cuenta con espacios propios para organizar su yincana del 1-O, pero "quieren derivar a otros la responsabilidad porque son unos grandes irresponsables". "Si quieren hacer trampas que las hagan al solitario, pero no queremos jugar a juego trucado", ha afirmado.

"El 1-O -ha recalcado- con nosotros que no cuenten. Para dividir, separar y romper, con nosotros que no cuenten. No participaremos en un simulacro, que se olviden".